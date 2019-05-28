Численность экономически активного населения РФ рухнула рекордно с начала века 5 28.05.2019, 20:40

1,839

Иллюстрационное фото

За год экономика РФ потеряла больше миллиона рабочих рук.

Российская экономика на всех парах мчится в демографическую яму. За минувшие 12 месяцев численность экономического активного населения в стране рухнула на 1 миллион 64 тысячи человек, сообщил в оперативной оценке Росстат.

На конец апреля 2019 года рабочая сила экономики (граждане старше 15 лет, не вышедшие на пенсию) составляла 74,941 млн человек. Это 61,9% от общей численности населения, которая в прошлом году также начала сокращаться впервые за 10 лет (на 86,7 тысячи человек), передает finanz.ru.

«Столь резкого сокращения трудовых ресурсов (в России) в этом веке не наблюдалось», - отмечает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

Ежемесячно экономика теряет в среднем по 80-90 тысяч рабочих рук, следует из данных Росстата: в феврале их было 75,143 миллиона (62,1% населения), в марте стало меньше на 138 тысяч (62% населения), а апреле - еще на 64 тысячи.

Именно сжатием рабочей силы, на которую давит стремительное старение населения, объясняется снижение официальной безработицы.

Численность занятых в экономике также резко падает - на 908 тысяч человек за минувший год. Это «максимальные темпы с 2013 года», указывает Тремасов. Но они все же медленнее, чем скорость, с которой тает экономически активное население. Разница - 156 тысяч человек за год - и есть сокращение безработицы, о котором рапортует Росстат.

Интересно то, что, несмотря на эти цифры, число официально зарегистрированных безработных за последние 12 месяцев выросло на 59 тысяч человек, или 7,8%. «Рост последнего показателя наблюдается впервые с кризиса 2015 года», отмечает Тремасов.

Безработица в России в апреле 2019 года осталась без изменений на уровне 4,7%. Уровень занятости населения оценивается в 59%. С точки зрения формальных цифр с рынком труда в РФ все отлично, но фактически это далеко не так, говорит старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Своей низкой планкой показатель безработицы обязан огромному количеству рабочих мест с неполной занятостью, а значит, с пониженным уровнем оплаты труда. Обычно это нерентабельные производства и градообразующие предприятия, морально и физически устаревшие, но не подлежащие закрытию из-за потребности в сохранении рабочих мест хоть в каком-нибудь виде», - говорит она.

«Люди формально заняты, трудоустроены, получают какую-то зарплату. Но на практике они вынуждены искать дополнительный заработок и в основном теневой», - добавляет Бодрова.

Тревожно выглядит и то, что хотя трудовые ресурсы сокращаются, потребность предприятий в новых сотрудниках практически не растет. В апреле она всего лишь на 2,9% превышала показатель годичной давности.

Это минимальный рост с 2015 года. «Уход годовой динамики этого показателя в отрицательную область, как правило, всегда является индикатором экономического спада. Сейчас мы близки к этому», - предупреждает Тремасов.