Выборы в Европарламент – тревожный звонок для Кремля 1 Евгений Ихлов

28.05.2019, 21:01

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Понимают ли кремлевцы свое сокрушительное поражение на выборах в Европарламент?

Мне просто интересно (с), поняли ли в Москве, какое сокрушительное поражение они потерпели на выборах в Европарламент.

Вот эти результаты: "Европейская народная партия" (ЕНП) – 179 мандатов, "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" (ПАСД) – 150 мандатов, "Альянс либералов и демократов для Европы" – 107, "Группа зеленых / Европейский свободный альянс" – 70, "Группа европейских консерваторов и реформистов" – 58, "Конфедеративная группа Европейских объединенных левых – нордических зеленых левых" – 38, "Европа свободы и прямой демократии" – 56, "Группа Европы наций и свободы" – 58. (35 мандатов получили депутаты, которые не присоединились к каким-либо политсилам).

Формально много лет правящий альянс ЕНП и ПАСД потерял большинство, но много приобрели пропутинские "Лига" (Сальвани) и "Нацобъединение" (Ле Пен). К ним примыкает британский триумфатор - Фарадж ("Брекзит"), но его голоса аннулируются после 31 октября - даты окончательного расставания Англии с ЕС.

Но что произошло в реальности: ЕНП и ПАСД должны будут взять в союзники АЛДЕ - вполне критически настроенных к Москве. Может быть, в новую коалицию войдут и "Зелёные" (ЕСА). И тогда в Европарламенте возникнет мощная антипутинская коалиция, сплоченная перед лицом правопопулистской угрозы "кремлевских марионеток". Такой диалектический синтез Антифашистской коалиции демократических государств и Антикоминтерновского пакта.

И напрасно Мари Ле Пен сияет как надраенная медяшка - ее символическая победа в 1 депутата (перевес в 2 процентных пункта) над Макроном дала ему вновь - как и два года назад - возможность встать во главе Сопротивления Махровым Силам Реакции. Это электоральная идеальная ситуация - как была в России: или непопулярная власть - или Красно-Коричневые.

Повторилась история французских президентских выборов 2017 года (это когда Михаил Веллер отважно бросился на амбразуру Макрона - вылетел из ежесубботнего эфира "Эха Москвы", т.е. - из актуальной реальности): вместо усиленной поддержки совершенно пропутинского респектабельного Фийона, у которого были все шансы победить Макрона, накачали "Нацфронт" и именно Ле Пен вышла во второй тур. А дальше Макрон превратился в "Зеленского" (хотя еще не знал об этом) и в Долорес Ибаррури одновременно - и храбро остановил "коричневую чуму" на подступах к ...Парижу".

Реально, на этих выборах - учитывая феномен "желтых жилетов", надо было придержать Ле Пен и срочно создать и накачать ее более умеренного "протестного клона". Тогда смущенные ее резкостью перетекли бы именно к "умеренным", дистанцирующимся от "нациков". А уже потом создать альянс.

Но нами руководят простые и бесхитростные деятели, уверенные, что мало голосов не бывает.

И они имитировали любимое развлечение либеральных политтехнологов - Угрозу Цивилизации. УЦ должна быть страшна, но все-таки не иметь шансов на итоговую победу, а борьба с ней - дело благородное и - что важно для мотивирования участников процесса - перспективное.

И в этом разнице в подходе наших и ненаших элит.

Американские элиты (крупный бизнес, потому что политики копировали их стиль) формировались в условиях, когда для ухода от налогов существовало только два варианта - щедрейшее меценатство (музеи, университеты, научные центры) или поддержка планово-убыточного хозяйства, например, в аграрной сфере.

Здесь же привыкли что от налогов уходят, скрывая дохода, подкупая силовиков (кейс Магнитского) или уводя на живопырки в офшоры (кейс Ролдугина).

Поэтому понять, что временный проигрыш может обернуться в перспективе большой выгодой, здесь власть имущие не способны. Нарратив не велит и габитус не пускает.

Но оборачивается это итоговым поражением. Жадность, как всегда, губит фраера.

Тем более, что правят нами не "воры-законники", но именно приблатненные фраера (много-много - черные риэлторы и черные нотариусы по натуре) или дешевое бакланьё.

Евгений Ихлов, Facebook