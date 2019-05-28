Зеленский пообщался с новым президентом Литвы Науседой 2 28.05.2019, 21:35

Гитанас Науседа

Фото: EPA

Президент Украины и избранный президент Литвы провели телефонную беседу.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и поздравил его с победой на выборах. Об этом сообщила пресс-служба главы Украинского государства.

Зеленский поблагодарил литовскую сторону за неизменную политическую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и помощь в укреплении обороноспособности страны, отметив важную роль Литвы в поддержке курса европейской и евроатлантической интеграции Украины.

"Кроме этого, был подтвержден обоюдный настрой на укрепление стратегического партнерства Украины и Литвы и углубления двустороннего сотрудничества во всех сферах взаимной заинтересованности", – отметили в пресс-службе.

Президент Украины и его литовский коллега договорились поддерживать личный диалог и обсудили возможные дальнейшие двусторонние контакты.

Науседа написал в своем Twitter, что беседа с Зеленским была "дружелюбной", собеседники коснулись ситуации на востоке Украины и обсудили формирование новой украинской власти.

Had a friendly conversation with the President of Ukraine @ZelenskyyUa today about the current situation in Eastern Ukraine, and the formation of a new government. — Gitanas Nauseda (@GitanasNauseda) May 28, 2019

Избранный президент также отмечал, что надеется на встречу с Зеленским в Вильнюсе или Киеве.

26 мая в Литве прошел второй тур выборов президента. По данным Главной избирательной комиссии Литвы, победу одержал Науседа с результатом 65,86%. У его конкурента Ингриды Шимоните – 32,86%.