Волкер: США продолжат поставлять Украине боевое оружие 2 28.05.2019, 21:56

КУРТ ВОЛКЕР

США продолжат сотрудничество с Украиной для наращивания ее военных возможностей.

Об этом во вторник во время видеоконференции заявил специальный представитель Государственного департамента США по Украине посол Курт Волкер, сообщает корреспондент Укринформа.

"Украина, как и любая другая страна мира, имеет право на самооборону, это право закреплено в Хартии ООН. По определенным причинам предыдущей администрацией было принято решение не помогать Украине с (развитием) ее оборонительных возможностей, в том числе боевых оборонных возможностей. Сейчас это отменено, и США готовы сотрудничать с Украиной, как мы это делаем с другими странами, поддерживая их законные оборонные нужды", - подчеркнул Волкер.

Он напомнил, что бюджет США предусматривает зарубежное военное финансирование, которое утверждается Конгрессом. В случае с Украиной, по его словам, такое финансирование направляется на поставку необходимого оборудования, такого как противотанковые и антиснайперские системы. США будут продолжать консультации с Украиной относительно того, каковы его законные оборонные нужды и что США могут предоставить.

"Мы также открыты для военной торговли, когда Украина закупает военное оборудование в Соединенных Штатах, и это нормальный курс развития оборонных возможностей", - отметил американский дипломат.

По его словам, в случае с Украиной это особенно важно, поскольку она подвергается нападениям каждый день. "Страна остро нуждается в укреплении собственных оборонных возможностей, чтобы предотвратить дальнейшие потери территории вдоль линии разграничения и создать условия, при которых мирные переговоры будут возможны", - добавил Волкер.