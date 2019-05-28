Басков: У минского «Динамо» самый маленький бюджет в КХЛ 3 28.05.2019, 22:30

Дмитрий Басков

Гендиректор «зубров» рассказал о финансовом положении клуба.

«Не хотел бы отпугивать болельщиков и зрителей. В будущем сезоне бюджет минского «Динамо» будет самым маленьким в лиге. Я уверен в этом. Бюджет уменьшился в полтора раза.

Однако мы поднимем тех белорусов, которые ждут шанса. С их желанием и мотивацией мы не будем мальчиками для битья. А еще у нас будет возможность подписать хороших легионеров», — сказал генеральный директор в эфире программы «Спорт-кадр» на телеканале «Беларусь 5», передает pressball.by.