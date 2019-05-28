Жизнь взаймы 4 Телеграм-канал «Запретное мнение»

28.05.2019, 22:36

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Поднял с колен, еще как поднял!..

Россияне в разгар эпохи "вставания с колен и Величайших внешнеполитических побед" продолжают затягивать ремни и экономить на всём, чём могут, живя от зарплаты до зарплаты и набирая кредиты с займами.

Лишь 17% опрошенных россиян заявили, что они ни на чём не экономят. При этом число россиян, которые сократили свои траты, увеличилось по всем статьям расходов.

Почти четверть опрошенных сообщили, что были вынуждены экономить на еде. Годом ранее эта доля составляла 17%.

Больше, чем на еде, в течение прошедшего года россияне экономили на путешествиях. Об этом заявили 29%. В 2017 году показатель составлял всего 12%.

Третье место по масштабам экономии занимают расходы на одежду и обувь. Если в 2018 году доля экономящих на них граждан составляла 9%, то по итогам опроса текущего года - 23%.

Число экономящих на медицине и занятиях спортом выросло в семь раз!

Россияне даже начали экономить на сотовой связи, чего вообще не делали в прошлые годы.

Впрочем пользы от такой экономии не много: почти половине российских семей денег хватает только на еду и одежду. На товары длительного потребления (например, на смартфон или холодильник) финансовых ресурсов уже недостаёт.

Самая высокая доля респондентов, чей доход покрывает только расходы на еду, среди многодетных семей - 28,3%. А также среди семей, состоящих только из неработающих пенсионеров, - 30,4%.

В некоторых регионах бедность носит катастрофический характер.

Например, в Ямало-Ненецком АО абсолютное большинство (100%) домохозяйств сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды уже затруднительна.

При этом стратегия выживания и жизни взаймы крайне опасна, потому что не оставляет возможности для развития, вложений в образование, отдых и здоровье.

Граждане, у которых текущие доходы позволяют нормально питаться и покупать одежду, но приобретение товаров длительного пользования уже вызывает сложности, находятся в зоне потребительского риска. Даже небольшой потребительский шок (например, сломалась дорогая бытовая техника или задержали зарплату) вынуждает людей начинать экономить на всем, вплоть до еды, или влезать в кредиты.

Российские семьи всё больше расходуют имеющиеся сбережения и берут кредиты. Темпы кредитования населения в РФ растут потрясающими воображение темпами. Так, по итогам апреля объём выданных населению кредитов увеличился на 313 млрд рублей или на 2%. Темпы роста кредитного портфеля в апреле составили 23,8% год к году против 23,6% в марте.

При этом темпы роста оборота розничной торговли в том же месяце замедлились до 1,2% в годовом выражении. А реальная заработная плата на фоне инфляции в 5,2% выросла всего на 1,6%. За тот же период 2018 году темпы ее роста составляли 7,6%.

На фоне медленного роста зарплат и падения реальных доходов население продолжает с огромной скоростью беднеть и набирать потребительские кредиты. Но это не отражается на темпах роста розницы: стремительно надувающийся кредитный пузырь не раскручивает даже торговлю.

Это, безусловно, не помогает экономическому росту, более того, — плохо кончится. Банки столкнуться с валом неплатежей по просроченным необеспеченным кредитам, а граждане начнут массово банкротиться и уходить в зону тотальной бедности.

К концу очередного срока "Сказочного" Владимира Владимировича в 2024 году: россияне официально станут нацией нищих. Поднял с колен, так поднял...

Телеграм-канал «Запретное мнение»