Разумков: Саакашвили не сможет попасть в список «Слуги народа» 4 28.05.2019, 22:46

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Саакашвили Михаил

Экс-президент Грузии не сможет участвовать в выборах в Верховную Раду Украины.

Экс-президент Грузии и бывший председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили не сможет попасть в партийный список «Слуги народа» и какой-либо другой партии на досрочных выборах в Верховную Раду, потому что, в рамках действующего законодательства, для этого он должен прожить пять лет на территории Украины. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Разумков в эфире «112 Украина», передает liga.net.

По словам Разумкова, Саакашвили прожил в Украине четыре года, или даже меньше, поскольку из этого периода выпадает то время, которое он находится в Нидерландах.

Ранее сегодня Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. Завтра, 29 мая, в 17:15 он должен приземлиться в «Борисполе». В ГПСУ заявили, что у них нет оснований не пускать Саакашвили в Украину.