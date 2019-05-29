Лидеры ЕС приступили к перевыборам руководства Евросоюза 29.05.2019, 7:34

Германия и Франция разошлись во мнении о том, кто должен стать новым президентом Еврокомиссии.

Лидеры европейских стран во вторник собрались в Брюселле для того, чтобы определить кандидатов на высшие посты в руководстве Европейского союза после выборов в Европарламент, состоявшихся на прошлой неделе. Две крупнейшие страны ЕС - Германия и Франция разошлись во мнении о том, кто должен возглавить Еврокомиссию, высший орган исполнительной власти союза 28 европейских стран, сообщает «Голос Америки».

Полномочия нынешнего президента Еврокомиссии, представителя Люксембурга Жан-Клода Юнкера, истекают в октябре. Новый состав Европарламента, который приступит к работе в июле, должен будет утвердить кандидатуру нового президента.

Канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает своего соотечественника Манфреда Вебера, который с 2014 года возглавляет фракцию консервативной Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте. Несмотря на то, что на минувших выборах ЕНП потеряла часть мандатов, она продолжает оставаться крупнейшей фракцией среди европейских законодателей. Меркель поддерживает кандидатуру Вебера в соответствии с практикой прошлых лет, когда президентом Еврокомиссии назначали представителя крупнейшей парламентской фракции.

Однако по итогам выборов крупные центристские блоки потеряли часть мест в новом Европарламенте, а националисты и «зеленые», наоборот, укрепили позиции. Это приведет к еще большей фрагментации в парламенте и может осложнить выборы кандидатуры президента комиссии, разрабатывающей общеевропейские законы и проводящей их в жизнь.

Французский президент Эммануэль Макрон в беседе с журналистами заявил, что он поддерживает кандидата «с опытом (политической работы) либо в своей стране, либо в Европе, что позволяет (кандидату) завоевать доверие и обладать знанием социальных норм поведения». Эти слова явно были направлены против 46-летнего Вебера, который никогда не работал ни в европейских, ни в германских структурах исполнительной власти.

Макрон предложил сразу две альтернативных кандидатуры – датчанку Маргрет Вестагер, Европейского комиссара по вопросам конкуренции с 2014 года, и француза Мишеля Барнье, который возглавил пока не увенчавшиеся успехом переговоры Брюсселя с Лондоном о выходе Британии из состава ЕС.

Европейские лидеры также выбирают кандидатуру нового лидера Европейского совета – высшего политического органа ЕС, который определяет общие направления политики блока (сейчас его возглавляет поляк Дональд Туск) и нового Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности (на этом посту с 2014 года находится Федерика Могерини). Изменения также произойдут в руководстве Европейского центробанка, возглавляемого сейчас итальянцем Марио Драги.