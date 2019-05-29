Из Евроигр сделают Евродожинки? 4 29.05.2019, 8:08

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Все произойдет в «лучших традициях» соревнований прошлого века.

До II Европейских игр, которые в этом году пройдут в Минске, – меньше месяца. Ведущий программы «Беседа» на телеканале «Белсат» Виталий Цыганков вместе со спортивным журналистом Сергеем Щурко рассуждают, насколько Беларуси нужны такие праздники.

«Думаю, будут такие европейские «Дожинки». Наше руководство достаточно грамотное и понимает, что статус Европейских игр намного ниже, чем статус Олимпийских, но если нам их вручили, нужно использовать их по полной ради популяризации Беларуси в глазах самих же белорусов. Если мы возьмем Олимпийские игры, то на последних мы заняли 40-е место в общекомандном зачете, а на Европейских играх можем претендовать на места в тройке», – полагает Сергей Щурко.

При этом Сергей Щурко отмечает, что обычно крупные спортивные праздники плохо способствуют популяризации спорта, а то, как идет подготовка к Играм, дает основания полагать, что все произойдет в лучших традициях соревнований прошлого века. Отыскать новых подходов пока не удается.