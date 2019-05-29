Закрытые опросы выявили регион РФ с самым низким рейтингом Путина 3 29.05.2019, 8:13

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Архивное фото: Иван Секретарев / AP

Стратегически важная территория выходит из-под влияния Москвы?

Самый низкий электоральный рейтинг президента РФ Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента. Исследование (есть у РБК) проводилось в российских регионах с середины марта по начало апреля.

Социологи предложили респондентам ответить на вопрос: представьте, что в следующее воскресенье состоятся выборы президента России, за кого из политиков вы бы проголосовали? В Магаданской области проголосовать за действующего президента готовы 36% респондентов. В среднем по России — 48%.

РБК направил запрос в ФОМ.

Наиболее серьезные проблемы с популярностью у российского лидера и «Единой России» действительно на Дальнем Востоке, отмечает политолог-регионалист Ростислав Туровский. «Это далеко не новость, а подтверждение ситуации, которая существует уже много лет и проявлялась во время избирательных кампаний федерального и регионального уровней в 2016–2018 годах», — говорит он.

При этом, уточняет Туровский, низкий рейтинг президента в Магаданской области выглядит парадоксально, поскольку там как раз идет активная реализация крупных проектов в горнодобывающей отрасли. Кроме того, президентские и губернаторские выборы прошли там вполне благоприятно для власти. На президентских выборах прошлого года Путин получил 72,3% голосов, свидетельствуют данные на сайте ЦИК; назначенный в мае 2018 года врио главы региона Сергей Носов на губернаторских выборах в сентябре 2018 года получил 81,59% голосов.

При этом, как писал ранее РБК, Носов лидирует в антирейтинге губернаторов по динамике оценки его деятельности жителями в регионе за полгода (с октября 2018 года по март 2019-го).

«Возможно, жители этого региона стали в последнее время острее ощущать несоответствие между экономическим ростом и тем, что их личные доходы все равно падают (область является одним из давних аутсайдеров по этому показателю в стране), а цены растут», — объясняет Туровский. Он делает вывод, что данные ФОМа свидетельствуют об отложенном эффекте тех процессов, которые ранее уже повлияли на снижение поддержки власти в более крупных регионах Дальнего Востока.

Где хуже всего показатели у партии власти

Антилидером по электоральному рейтингу «Единой России» оказался Хабаровский край. 21% опрошенных жителей региона ответили, что в случае проведения выборов в ближайшее воскресенье проголосовали бы за кандидата от «Единой России». Средний электоральный рейтинг правящей партии по стране, по результатам опроса ФОМа, составил 34%.

Как правило, на отношении к партии власти сказываются проблемы в социальной сфере, говорит эксперт Левада-центра Денис Волков. В частности, негативное отношение к «Единой России» формируется из-за низкого уровня жизни и отсутствия уверенности в будущем, уточняет социолог.

В Хабаровском крае в 2019 году пройдут выборы в Законодательное собрание региона, в гордумы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также довыборы в Госдуму. Федеральный мандат освободился осенью прошлого года, после того как депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал победил на губернаторских выборах, опередив во втором туре главу региона Вячеслава Шпорта.

Выборы в краевое заксобрание — самые сложные для «Единой России» в ближайший единый день голосования, сказали РБК два единоросса. Главная проблема — в губернаторе, говорит один из собеседников РБК: «У него [Фургала] хороший рейтинг, но он не является нашим сторонником, мягко говоря». Как ранее писал РБК, проведенные в марте для Кремля закрытые социсследования в регионах показали, что Фургал находится в первой пятерке по рейтингу доверия губернатору.

При этом перед партией, как и в других регионах, стоит задача получить на выборах большинство. «Задачу в 50% [мандатов в совокупности по спискам и округам] никто не снимал. На сегодняшний день есть мобилизация [членов партии], есть активность», — заявил один из единороссов РБК.