Видеофакт: Сторонники Трампа сами строят стену вдоль границы с Мексикой 2 29.05.2019, 8:42

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Фото: FACEBOOK, COURTESY WE BUILD THE WALL

Энтузиасты заявили, что они защищают границы США.

Группа сторонников Дональда Трампа начала самостоятельно строить обещанную президентом стену вдоль границы с Мексикой, собрав средства при помощи краудфандинговой кампании в интернете, сообщает ВВС.

Бывший военнослужащий Брайан Колфейдж разместил в соцсетях фотографию строительства металлического заграждения в штате Нью-Мексико.

По его словам, ему и его сторонникам удалось собрать пожертвования на этот проект на сумму в 22 миллиона долларов.

Кампания по сбору средств началась после того, как американский конгресс отказался выделить финансирование на постройку стены. Ее возведение было одним из ключевых предвыборных обещаний Дональда Трампа.

Брайан Колфейдж, служивший в прошлом в ВВС США и потерявший в бою обе ноги и одну руку, разместил в твиттере сразу несколько фотографий и видеозаписей строительства приграничной стены.

Строительство организовано возглавляемой им благотворительной организацией WeBuildtheWall Inc («Мы построим эту стену»), которую он основал в декабре 2018 года, начав собирать пожертвования сторонников.

Глава совета попечителей WeBuildtheWall Inc — бывший советник президента Трампа Стив Бэннон.

В интервью Си-эн-эн Бэннон сказал, что новая частная стена соединит два уже существующих 30-километровых отрезка заградительных барьеров вдоль границы.

Крис Кобач, бывший госсекретарь штата Канзас, который сейчас предоставляет свои адвокатские услуги WeBuildtheWall Inc, сказал Си-эн-эн, что строительство этого отрезка частной стены обойдется в восемь миллионов долларов.

Фото: TWITTER, COURTESY BRIAN KOLFAGE

Сторонник Трампа 56-летний Джефф Аллен говорит, что стена возводится на частично принадлежащей ему земле в районе Санланд-Парк в Нью-Мексико. По ту сторону границы находится мексиканский город Сьюдад-Хуарес.

«Это чисто американский способ заявить конгрессу, что он ни на что не годен и мы будем с этим бороться. Мы построим эту стену сами, — сказал он агентству «Франс Пресс». — Это не Европа. Это Америка. Мы защищаем наши границы».

Он заверяет, что не испытывает неприязни к иммигрантам: его жена мексиканка, а дочь родилась в Сьюдад-Хуарес в Мексике.

Фото: FACEBOOK, COURTESY WE BUILD THE WALL

«Ни о каком расизме речи не идет. Речь о том, чтобы защитить себя, и обеспечить для Америки надежную границу, — говорит он. — Если люди хотят сюда иммигрировать, они должны это делать согласно правилам».

WeBuildtheWall Inc заявляет, что это лишь начало работы над укреплением южной границы США.

Пограничная служба США заявила Би-би-си, что не имеет отношения к строительству этой стены.

На прошлой неделе американский суд запретил администрации Трампа использовать бюджет Пентагона на строительство стены вдоль границы с Мексикой.