«Если что-то пойдет не так, придется эвакуировать весь Брест» 7 29.05.2019, 8:54

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Фото: DW

Что еще скрывают власти об аккумуляторном заводе?

О том, что стало известно после визита на завод АКБ польских экологов и какую еще информацию могут замалчивать власти, в интервью Charter97.org рассказал брестский блогер, активист инициативной группы против строительства аккумуляторного завода под Брестом Сергей Петрухин.

- Недавно вы опубликовали неизвестные факты о визите польских экологов на завод АКБ под Брестом. Как вы получили эту информацию?

- Из чата инициативной группы. Дело в том, что активисты из инициативной группы против строительства завода АКБ под Брестом обратились к польским экологам, которые приезжали на завод, и те скинули им эту информацию.

- Насколько высоким был уровень польской делегации?

- Это правительственная делегация – от Министерства охраны окружающей среды Польши. Они прибыли на завод, потому что польское правительство обеспокоено экологической ситуацией из-за завода АКБ под Брестом. Польская делегация добилась того, чтобы им показали документы и рассказали о тех сторонах работы завода, которые белорусские власти скрывают от нас с вами.

- В отчете польских экологов говорится, стоки с завода будут поступать в городскую канализацию Бреста. К чему это может привести?

- Самое главное, что мы выяснили из этой информации – это то, что сказанное администрацией завода и властями белорусским активистам резко отличается от того, что стало известно полякам.

Например, нас они уверяли, что стоки с завода будут перерабатываться на его территории и поступать обратно в производственный процесс.

Польские экологи же узнали, что жидкие отходы пойдут в канализацию города Бреста. Их это довольно-таки насторожило. Нам стало известно, что по этому пункту польская сторона намерена проводить более детальное расследование и задавать вопросы руководству завода. Это была первая делегация на АКБ. Узнав о подробности о стоках, поляки решили этим не ограничиваться и настаивают на дополнительной информации и новых визитах на завод.

Но самое главное: мы узнали, что власти скрывают от белорусов базовую информацию о том, как будет работать этот завод и насколько он опасен для окружающей среды.

Нам стало известно, что у Брестского водоканала, куда будут поступать стоки, нет оборудования, способного их очистить. Для этого должны быть установлены специальные фильтры, которые никто не закупал. Поэтому свинец с аккумуляторного завода будет идти в канализацию Бреста без очистки.

Во-вторых, водоканал существует за счет бюджета. Формально он не должен заниматься очисткой воды с коммерческого предприятия. И вряд ли будет серьезно заниматься этими вопросами.

- Могут ли отходы производства попасть в речную систему – Мухавец, Буг, а потом в Польшу?

- Теоретически это вполне вероятно. Западный Буг, кстати, впадает в главную польскую реку Вислу, на которой стоит Варшава. В этой ситуации Комитет по охране окружающей среды Беларуси, казалось бы, должен быть заинтересован в рассеивании тревожных слухов и публикации правдивой информации – если завод действительно безопасен.

Но власти действуют с точностью до наоборот: никакой информации о том, что сброс свинца в водную систему невозможен, они не предоставляют. Выводы напрашиваются сами.

На официальном уровне соседняя страна, Польша, озаботилась экологической безопасностью этого завода. Существует программа, по которой белорусские власти должны информировать польские (и наоборот) о вредных производствах возле границы.

Является ли та информация, которую польская делегация получила на сегодняшний день, полной и достоверной – я сомневаюсь. Иначе зачем тогда польская сторона запрашивает дополнительные данные и готовит новый визит?

- Готовы ли активисты в связи с этим подключать польских коллег к борьбе против завода?

- Мы уже подключили их. Регулярно проводим консультации и обмен информацией на уровне с польскими экологами, передаем им документы, которые удалось нам раздобыть.

Есть связи и на уровне Министерства охраны окружающей среды Польши.

Дело в том, что любые вопросы, связанные со свинцом и водой – это вопросы международной экологической безопасности. Возьмем пример той же Греции, где 1 мая 2018 года взорвался крупнейший в Европе аккумуляторный завод – хотя на нем были современнейшие технологии и система контроля. А наш АКБ не просто потенциально опасен – он особо опасен.

- В отчете польским экологам администрация завода заявила, что отходы в воздух будут выбрасываться из 34 источников (труб). А в ответе Брестского облисполкома активистам говорилось, что очистка есть только на 5 трубах из 38. Как это понимать?

- Вполне возможно, что оставшиеся 29 труб будут «дымить» безо всякой очистки. Вся проблема в том, что по заводу на сегодняшний день нет данных экологической экспертизы. Возможно, есть еще какие-то данные по загрязнению воздуха, которые от нас скрываются.

Почему жителям Бреста и района не предоставляют данных экологической экспертизы? Этот вопрос тревожит меня больше всего. Значит, по состоянию завода есть какие-то важные секреты, какую-то важную информацию от нас скрывают.

- Активисты установили возле завода круглосуточную вахту. Какие скандальные факты удалось выявить благодаря этому?

- Первое и самое важное: завод тайно производил по ночам продукцию. Все помнят эту историей с погоней за фурой, которую нам удалось остановить и сфотографировать ее содержимое.

После этого, кстати, фуры перестали выезжать с завода.

Второе: по ночам трубы завода выбрасывают едкий дым, от которого першит в горле. Люди, которые дежурят, вызывают милицию по 3-4 раза на ночь – из-за этого едкого дыма. Дым сопровождается шумом оборудования. Обычно ночью дымит около 4-х труб. Мы это фотографирует и высылаем властям с требованием объяснить. Ответы порой приходят комичные: как-то нам написали, что это «похоже на фотошоп».

Возле территории завода – выжженная трава, засыхают деревья, встречаются мертвые птицы. Правда, нужно расследование профессиональных экологов, чтобы доказать связь этих явлений с деятельностью завода. Но факт остается фактом: вокруг его территории гибнет растительность.

- Конечно не дай Бог, но в случае ЧП на заводе – какими могут быть масштабы бедствия?

- Для того, чтобы это оценить, нужно обратиться опять же к примеру Греции, где такое произошло.

В Греции пришлось подчистую выселять людей в радиусе 15 километров от аккумуляторного завода. При этом зона заражения была еще больше. Но критическое состояние будет именно в 15-километровой зоне. Там полностью выселили людей и потратили огромные средства на очистку почву и воды от свинца.

- Это означает?

- Что все население Бреста точно придется эвакуировать в случае ЧП на аккумуляторном заводе. Если что-то пойдет не так, придется выселить весь город. А вообще – мало не покажется никому.