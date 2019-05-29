Ученые выяснили, когда и почему люди начали ходить на двух ногах 6 29.05.2019, 9:08

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Причиной могли стать звезды.

Ученые из Канзасского университета полагают, что люди могли начать ходить на двух ногах в период интенсивных взрывов звезд около 2,6 млн лет назад, пишет The Telegraph (перевод – nv.ua).

Сильные космические вспышки из-за рождения сверхновых звезд могли привести к сожжению значительной части густых лесов, и древние приматы должны были адаптироваться к жизни в открытых саваннах, быстро пересекать пастбища и замечать других хищников.

«Считается, что у гоминидов уже была тенденция ходить на двух ногах еще до этого события. Но они были в основном приспособлены для лазания по деревьям. После перехода в саванну им гораздо чаще пришлось перемещаться от одного дерева к другому по пастбищам, и поэтому они стали лучше ходить прямо», — говорит автор исследования Адриан Мелотт.

Открытые стало возможным благодаря новым данным о чрезвычайной активности сверхновых звезд на стыке эпохи плиоцена и ледникового периода. Об этом говорят залежи изотопа железо-60, которые подтверждают ионизацию атмосферы космическими лучами в то время. Кроме этого, периоду бомбардировки земной атмосферы космическими лучами соответствуют и отложения углерода в почвах.

Увеличение космической энергии в 50 раз, вероятно, привело к сожжению лесов и значительному скачку в эволюции человека.

Профессор Адриан Мелотт объясняет, что современным людям не грозят космические вспышки такой мощности, поскольку ближайшая звезда, которая может взорваться в скором времени — это Бетельгейзе. Красный сверхгигант находится на расстоянии приблизительно в 700 световых лет от нас.