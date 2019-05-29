«Нафтан» продолжает испытывать дефицит нефти 29.05.2019, 9:36

На предприятии не уверены в восстановлении полной загрузки в течение июня.

ОАО "Нафтан" продолжает испытывать дефицит нефти и не исключает переноса планового ремонта установок по первичной переработки нефти АТ-8 и АВТ-6 на более поздний срок, сообщает interfax.by.

"Нефть поступает (на "Нафтан" – прим.) по трубопроводу Сургут-Полоцк. Она надлежащего качества… Вопрос – в тоннаже. Сырья не хватает. Одни установки недогружены, другие переведены в режим циркуляции", - сообщил заместитель гендиректора "Нафтана" Сергей Евтушик, которого цитирует газета "Витебские вести".

Евтушик подчеркнул, что следствием разбалансированности процессов на "Нафтане" является пропорциональное снижение загрузки смежных нефтехимических предприятий. "Вся нефтехимия страны так или иначе завязана на сырьевых поставках из Новополоцка ("Нафтана" – ИФ). Они заблаговременно обсуждаются, согласовываются, определяются в объемах, закладываются в бизнес-планы и – как источник корпоративного дохода – в социальную политику трудовых коллективов. А тут эффект домино. Мы не выполняем контрактные обязательства перед своими партнерами, те – перед покупателями их продукции", - сказал замгендиректора.

Он также сообщил, что на предприятии не уверены в восстановлении полной загрузки в течение июня. "Сегодня необходимо наверстывать упущенное в апреле-мае. Про июньские объемы поставок мы тоже говорим с осторожностью", - отметил Евтушик.

По его словам, недостаточная загрузка может скорректировать планы предприятия по плановому капитальному ремонту установок первичной переработки нефти АТ-8 и АВТ-6. "Это крупнотоннажные объекты, задающие тон в работе еще двум десяткам установок. В какой последовательности и в каких сочетаниях ставить эти мощности на капремонт, теперь большой вопрос", - сказал Евтушик.

При этом он подчеркнул актуальность планового капремонта для технологической безопасности и производственных показателей. "Ремонт технологических линий на заводе проводится каждые три года. Для оборудования, имеющего дело с агрессивной средой, работающего в жестких параметрах, это солидный срок. Основательная профилактика и восстановление ресурсов – непреложный закон для нашей отрасли", - подчеркнул представитель завода. Кроме того, "от качества и сроков ремонта зависит экономика предприятия", - добавил он.

Представитель "Нафтана" также констатировал негативное влияние снижения объемов нефтепереработки на бюджеты и социальный климат в регионе. "Слишком велико влияние "Нафтана" на социальный микроклимат в городе и бюджеты всех уровней. Главное, чтоб наши контрагенты опять не подкачали", - подчеркнул Евтушик, говоря об ожиданиях по восстановлению полной загрузки "Нафтана".

Он также напомнил, что "Нафтан" уже несколько недель ведет претензионную работу в отношении российских поставщиков нефти. К этой работе "подключены специалисты юридической службы, снабженцы, инженерный корпус - выставление штрафных санкций должно опираться на объективный анализ сложившейся ситуации и твердые аргументы", добавил Евтушик.

"Завод снизил обороты в апреле. На потери прошедшего месяца наложилась майская статистика. Убытки, связанные с пониженной производительностью, подсчитываются. Когда будет подготовлен общий пакет претензий, он в соответствии с процедурами, регламентирующими такого рода хозяйственные споры, будет предъявлен российской стороне", - сообщил замгендиректора.

Ранее сообщалось, что в ходе межправительственных консультаций Минск подчеркивал, что одним из ключевых для Беларуси вопросов является восстановление рабочего состояния трубопровода "Дружба", обеспечивающего 100%-ю загрузку "Нафтана". НПЗ сейчас работает со сниженной загрузкой из-за недостаточного объема "чистой" нефти, поступающей по нефтепроводу "Сургут-Полоцк". Трубопровод Унеча-Полоцк, по которому на "Нафтан" ранее поставлялась нефть, заполнен "грязной" нефтью и простаивает. Полная потребность предприятия в сырье предусматривает поставку 680 тыс. тонн нефти в месяц. В настоящее время загрузка предприятия составляет около 65%.

По итогам состоявшихся в минувшую пятницу переговоров вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко сообщил, что российская сторона в течение недели отработает поставку нефти на НПЗ "Нафтан" железнодорожным транспортом из-за нехватки мощностей действующего трубопровода. Россия обещала поставить на "Нафтан" в июне 2019 года дополнительно 200 тыс. тонн нефти.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас, в свою очередь, сообщил, что дополнительные поставки нефти на "Нафтан" должны обеспечить 100%-ную загрузку завода. "Мы сегодня договорились (с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым – ИФ), что примем дополнительные меры по поставке нефти на "Нафтан", чтобы завод работал не на 65% загрузки, а вышел на 100%", - сказал Румас 24 мая.

Ляшенко тогда же сообщил, что в соответствии с согласованной на межправительственном уровне "дорожной картой", поставки кондиционной российской нефти на "Нафтан" по трубопроводному транспорту должны восстановиться в полном объеме до 28 июля.