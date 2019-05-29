В Сирии усиливается конфликт между Россией и Ираном 2 29.05.2019, 9:59

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Москва и Тегеран борются за влияние в стране.

По сообщениям местных СМИ, российская военная полиция на прошлой неделе провела рейд, направленный против поддерживаемых Ираном ополченцев в сирийском международном аэропорту Алеппо, передает «Голос Америки».

В результате несколько лидеров иранских ополченцев были арестованы.

Ситуацию можно расценить, как очередной эпизод напряженности между иранскими и российскими силами в Сирии.

«Между Россией и Ираном в Сирии определенно существует напряженность», – заявил научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики Филипп Смит, который внимательно следит за поддерживаемыми Ираном ополченцами в Сирии.

«Можно видеть, как подобные вещи (рейд в Алеппо) происходят в очагах напряженности из-за преступной деятельности, которая там имеет место. Ставленники каждой страны пытаются с ней бороться», – заявил он «Голосу Америки».

Подобные инциденты имели место по всей стране в последние два года.

Местные источники сообщают, что недавно два подразделения сирийских военных вступили в кровавые столкновения в разных районах страны.

По мнению наблюдателей, продолжающаяся борьба за власть вызвана разногласиями между сирийскими военными лидерами, часть которых настроена лояльно в отношении России, а другая – в отношении Ирана.

«Думаю, все сводится к тому, кто контролирует что и какой кусок пирога все они получат. Но, как мне кажется, это необязательно должно приводить к серьезным столкновениям между иранскими и российскими силами», – говорит Смит.

По мнению некоторых экспертов, стратегическое партнерство между Россией и Ираном в Сирии выше подобных разногласий, особенно в связи с тем, что Россия по-прежнему полагается на иранские силы для удержания территории и поставок кадров для войск сирийского режима.

«Никогда не поверю, что Россия отделится от Ирана», – говорит Анна Борщевская, научный сотрудник Европейского фонда в защиту демократии, которая изучает политику России на Ближнем Востоке.

«Имеющиеся у них разногласия связаны с попытками разграничить сферы влияния в Сирии, что очень хорошо понимает Россия, – заявила она в телефонном интервью «Голосу Америки». – Их отношения, безусловно, сложные. Но их объединяет антиамериканизм и желание сократить американское влияние в регионе».

Некоторые аналитики считают, что, в отличие от того момента, когда они вступили в войну в Сирии, российские и иранские войска теперь контролируют большие территории, и обе страны пытаются найти экономические возможности в Сирии.

«Между двумя странами никогда не было столько трений, как сейчас», – говорит Джован Хемо – сирийский экономист, изучающий экономическую структуру войны.

Обе страны хотят монополизировать Сирию в экономическом плане в долгосрочной перспективе, потому что они выдавали значительные займы сирийскому режиму на протяжении всей войны, заявил Хемо «Голосу Америки».

«Полагаю, что подобная конкуренция в Сирии будет продолжаться, но в конечном итоге экономическое доминирование России возьмет верх», – добавил он.