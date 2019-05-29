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Арина Соболенко: Очень рада, что смогла выиграть у Цибулковой, я была в огне

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  • 29.05.2019, 10:06
Арина Соболенко
Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Белоруска оценила свои шансы в «Ролан Гаррос».

Белоруска Арина Соболенко прокомментировала победу (7:5, 6:1) над Доминикой Цибулковой в первом раунде "Ролан Гаррос", сообщает pressball.by.

- Цыбулкова провела отличный матч, она великолепная теннисистка. Я очень рада, что смогла выиграть эту встречу. Думаю, я показала сегодня хороший уровень. Я была в огне .

Какие у тебя ожидания на этот турнир?

- У меня нет ожиданий. Я лишь концентрируюсь на каждом следующем матче.

Как чувствуешь себя на грунте?

- Нормально. Первая неделя на грунте сложилась для меня ужасно. Однако последующие получились более позитивными. Улучшилось мое движение по корту, я стала правильнее занимать позицию, дольше держать мяч в розыгрышах.


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