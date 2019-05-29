Арина Соболенко: Очень рада, что смогла выиграть у Цибулковой, я была в огне

Арина Соболенко: Очень рада, что смогла выиграть у Цибулковой, я была в огне1
- 29.05.2019, 10:06
Белоруска оценила свои шансы в «Ролан Гаррос».
Белоруска Арина Соболенко прокомментировала победу (7:5, 6:1) над Доминикой Цибулковой в первом раунде "Ролан Гаррос", сообщает pressball.by.
- Цыбулкова провела отличный матч, она великолепная теннисистка. Я очень рада, что смогла выиграть эту встречу. Думаю, я показала сегодня хороший уровень. Я была в огне .
Какие у тебя ожидания на этот турнир?
- У меня нет ожиданий. Я лишь концентрируюсь на каждом следующем матче.
Как чувствуешь себя на грунте?
- Нормально. Первая неделя на грунте сложилась для меня ужасно. Однако последующие получились более позитивными. Улучшилось мое движение по корту, я стала правильнее занимать позицию, дольше держать мяч в розыгрышах.