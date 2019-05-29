Видеофакт: Медведь пришел в деревню в Налибокской пуще 2 29.05.2019, 10:10

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На кадрах видно, как медведь «помечает» территорию экоусадьбы.

Бурый медведь пришел в одну из деревень в Налибокской пуще, сообщает udf.by.

Видео было записано сотрудниками экоусадьбы "Навусть": на кадрах видно, как медведь помечает свою территорию – он чешется о деревянный столб, грызет его и царапает.

В экоусадьбе рассказали, что редко устанавливают фотоловушки в режим видео, но бывают и исключения, благодаря чему удается снять действительно редкие моменты из жизни животных пущи.