США могут приостановить обучение турецких пилотов 29.05.2019, 10:18

Это связано с нежеланием Анкары отказаться от закупок российских комплексов C-400.

США всерьез рассматривают возможность приостановки обучения турецких пилотов на современных истребителях F-35, поскольку Анкара не отказалась от планов закупить российскую систему противоракетной обороны, несмотря на возражения со стороны Вашингтона.

Об этом сообщили источники агентства Reuters, передает «Голос Америки».

Два союзника по НАТО уже несколько месяцев спорят о закупке Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400, которые, по мнению Вашингтона, несовместимы с системой обороны западного альянса и представляют угрозу американским стелс-истребителям F-35, которые Турция также планирует закупить.

Два источника, которые знакомы с ролью Турции в программе производства и поставок F-35 и выступали на условиях анонимности, заявили, что окончательное решение пока не принято.

Дискуссии по этому вопросу связаны с появившимися признаками, что Турция все же намерана закупить комплексы С-400. Министр обороны Хулуси Акар заявил 22 мая, что турецкие военнослужащие проходят подготовку в России по эксплуатации С-400. По его словам, российский персонал может приехать в Турцию.

Турецкие пилоты также проходят подготовку на базе ВВС США Люк в Аризоне. Пока неясно, будет ли означать решение о приостановке их подготовки, что они должны будут покинуть страну, или им разрешат оставаться на базе, пока не будет принято окончательное решение о будущем Турции в программе F-35.

США четко заявили, что Турция не может одновременно иметь комплексы С-400 и быть частью программы F-35. Истребители F-35 производятся компанией Lockheed Martin.

По мнению экспертов, если Турция будет исключена из программы, это станет одним из самых серьезных разладов между двумя странами в новейшей истории.

«Вашингтон дает понять, что хотя он не хотел бы разрывать военные связи с Турцией, он готов пойти на это, если Анкара не изменит свою позицию в отношении закупок С-400», – говорит директор турецкой программы в Вашингтонском институте ближневосточной политики Сонер Чагаптай.

Пентагон и Госдепартамент отказались комментировать какие-либо дискуссии, касающиеся пилотов. В то же время представитель Пентагона подполковник Майк Эндрюс отметил, что с Анкарой обсуждается возможная закупка противоракетных систем Patriot.

Он заявил, что системы Patriot производства компании Raytheon «остаются надежной, совместимой с системами НАТО альтернативой, удовлетворяющей требованиям национальной обороны Турции».

Ранее Турция заявляла, что комплексы С-400 будут поставлены в июне, однако в понедельник Акар заявил в интервью турецкой телекомпании Haberturk, что поставки могут быть отложены. При этом он добавил, что их закупка – это решенное дело.

«Возможно, они не поступят в июне, но будут доставлены в ближайшие месяцы. Процесс начался», – заявил он.

Возражая против планируемой закупки российских систем, США в конце марта прекратили поставку оборудования, связанного с F-35, в Турцию, которая одновременно является и покупателем истребителей, и партнером программы по их производству. Это был первый конкретный шаг, который, в конечном итоге, может привести к полному исключению Турции из программы F-35.