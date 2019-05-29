Геннадий Федынич - властям: Начните увольнения с себя любимых 5 29.05.2019, 10:18

2,300

Геннадий Федынич

Лидер профсоюза РЭП ответил на предложение вице-премьера Турчина.

Первый вице-премьер Александр Турчин «объявил войну» маленьким зарплатам. Сначала государство возьмется за предприятия с зарплатой ниже 400 рублей, потом – за субъекты хозяйствования, где зарплата меньше 500, пишет praca-by.info.

«Первый этап - те организации, которые платят людям зарплату меньше 400 рублей. Мы поставили себе задачу, чтобы к 1 июля таких предприятий не было», - объявил Турчин.

Задача поставлена – как ее выполнять? Первый вице-премьер дал свой рецепт:

– У каждого из этих предприятий есть собственник. Если вы видите, что предприятие не может эффективно работать – принимайте управленческие решения: присоединяйте, продавайте, ликвидируйте, при этом трудоустроив людей, безусловно. Но платить такую зарплату непозволительно.

Государство может ликвидировать предприятия. Но что способно предложить взамен?

Лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич предлагает правительству не простой, но достойный выход: установить тариф первого разряда не ниже минимального потребительского бюджета (МПБ), который сегодня составляет 467 белорусских рублей 24 копейки и хоть как-то обосновывает необходимые физиологические потребности работающего человека. Все остальные расчеты чиновников (бюджет прожиточного минимума, минимальная заработная плата) не соответствуют реальной ситуации и не обеспечивают жизненные потребности работающих граждан.

– Действительно, заявление первого вице-премьера Александра Турчина настораживает, мягко говоря: год назад руководство страны обещало зарплату в 500 долларов, а сейчас уже обещают 400 рублей к 1 июля. Для начала надо разобраться с неэффективными предприятиями (в основном – это госпредприятия), почему они не платят работникам достойную зарплату. Что мешает? Налоговая политика? Энергоемкость предприятий? Неэффективность руководства сверху? Невозможность риска в бизнесе без попадания в сферу влияния силовых органов? Или выплата зарплаты в конвертах? Руководство предприятия не может найти рынки сбыта продукции? Либо продукция просто неконкурентоспособна?

И вообще: очень хотелось бы знать, сколько предприятий в стране не в состоянии платить зарплату в 400 рублей? К какой отрасли они относятся? И сколько граждан может потерять рабочие места?

«Присоединяйте, продавайте, ликвидируйте», - советует Турчин.

– Хорошо, присоединили убыточное предприятие к другому, пусть даже более успешному: управленческий аппарат сократится. Но что мешает сократить чиновников уже сейчас?

Правительство дает великолепный посыл: необходимо трудоустроить всех людей. А куда, на какую зарплату? Хотите закрывать предприятие? Нет проблем, тем более, что большинство из них – государственные, поэтому государство вправе ликвидировать их. Значит, государство должно трудоустроить (или переобучить с последующим трудоустройством) рабочего, токаря, уборщицу (с их согласия) на работу с зарплатой не ниже, а выше прежней.

Но существует другая проблема, и она более серьезная, чем поднятая вице-премьером Турчиным. Пройдет еще полгода-год существования экономики в таком режиме, и вряд ли предприятие при поступлении серьезного заказа извне сможет гарантировать его качественное и своевременное выполнение. Сегодня нельзя не видеть нехватку профессионалов: рабочих, служащих и качественных управленцев.

Экономикой пытаются по-прежнему управлять декларациями: сверху приказали – все должны исполнять.

– Позвольте: а каким образом? Сколько еще белорусов уедет из страны после закрытия этих предприятий? Закроете одно – и работники табуном пойдут на МТЗ? Закрыли «Красный борец» в Орше – и рабочие потянутся в Барань? Их там только и ждут…

Это не рыночный, не экономический подход, а ручное управление экономикой, которое больше не работает: экономика не подчиняется приказам. Посмотрите на сферу ЖКХ: количество начальников осталось прежним, а то и выросло, а почему падает количество дворников, сантехников, электриков? То же самое происходит на любом государственном предприятии: начальники остаются (кум, сват, брат), а рабочие и специалисты вынуждены увольняться.

А может, надо начать с себя, любимых? Зачем в стране столько министерств, ведомств, комитетов и других госструктур? Зачем такие раздутые аппараты во всех исполнительных органах на местах? Почему не пересмотреть бюджет и уменьшить расходы на силовые структуры, отчисления в Фонд президента и отправить все сэкономленные деньги на покупку новых технологий и создание новых рабочих мест с достойной зарплатой? Слабо?

Не надо дурить людей: они хотят зарабатывать деньги, а не получать; создайте условия, чтобы рабочий мог заработать хотя бы 800 рублей, в том числе и в регионах. Не можете этого сделать – так хоть честно признайтесь, что существующая система управления экономикой не позволяет не только создать новые рабочие места и новые производства, но и сохранить действующие.

В мире не существует практики, которая бы привела к успеху в экономике за счет обнищания своих граждан. Это нонсенс, - подчеркнул Геннадий Федынич.