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В Рогачеве измазали экскрементами авто зампредседателя райисполкома

  • 29.05.2019, 10:28
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Причина — конфликт с местными жителями.

В Рогачеве автомобиль заместителя председателя Рогачевского райисполкома Сергея Арташкова измазали экскрементами. Причина — конфликт с местными жителями.

Об инцидента сообщает сайт gomel.today со ссылкой на telegram-канал Nexta.

Версий много, но большинство склоняется к мысли, что причина кроется в нежелании разрешить конфликт вокруг строительства парковки у дома № 15 по улице Якуба Коласа в Рогачёве, где одна половина жителей требует машиномест, а другая — не хочет дышать выхлопными газами.

Подозревают, что это дело рук недовольных автомобилистов, однако достоверных данных на сегодняшний день нет.


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