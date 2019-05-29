Зеленский как проблема для российской ТВ-пропаганды Юрий Богомолов

29.05.2019, 10:27

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Владимир Зеленский

Фото: Getty Images

Новоизбранный президент Украины позволил себе инаугурационную речь, которой многие российские граждане позавидовали.

Порошенко повержен. Зеленский? Это не серьезно, это что-то промежуточное. Пропагандисты с федерального ТВ собрались было расслабиться и получить удовольствие, но тут что-то пошло не так.

Рецепты.

…И вся пропагандистская рать от Киселева с Соловьевым до Скабеевой с Поповым после триумфа Зеленского почувствовала себя обиженной, если не сказать оскорбленной.

Уж как-то непристойно мирно и демократично прошли выборы. Где анонсированные скандалы, погромы, кровь? Где предполагавшиеся бесчинства жидобандеровской хунты? Где кураторы-кукловоды из Вашингтона? И что себе позволяет новоизбранный президент?

Новоизбранный президент позволил себе инаугурационную речь, которой многие российские граждане позавидовали неожиданно для самих себя. Позавидовали и самой церемонии. Ну, хотя бы потому, что она получилась невозможно человечной. И президент Зеленский смотрелся невыносимо человечным.

Вот этого не могут, да и не хотят простить телекомандиры типа Шейнина, Кузичева, Норкина. На их лицах то и дело мелькает выражение бессильной злобы, которую они худо-бедно стараются замаскировать иронией, сарказмом. Но уж больно у них при этом неловкие мины. Хотя, возможно, и замедленного действия.

Поразил Сергей Марков. Его-то как раз воодушевил своей решительностью молодой президент, когда, не отходя от трибуны, распустил Раду.

— Давай, Владимир, — кричал политолог на камеру, — упирайся, не дай олигархам себя подмять. Обопрись на армию и на спецслужбы!

Не столь эмоционально ему уже на другом канале вторил кинорежиссер Шахназаров. И та же пластинка: ему, Зеленскому, нужна армия, ему надобны силовики. «Надо давить ультраправых националистов, надо их разгромить!»

Еще один ценный совет был со стороны наших пикейных политпиджаков: кликнуть силовиков из ДНР. (Трактористов с шахтерами, что ли? Тогда уж стоило бы позвать и «вежливых человечков».) Дальше последовали мечтания: а хорошо бы на Украине объявился Бонапарт. Уж он бы навел порядок… (Тогда, может быть, для пущей надежности воскресить Сталина?)

Первые пару дней после инаугурации пропагандистские шоу напоминали консилиумы докторов, решавших, что прописать больной Украине. Рецептов было много, а лекарство предлагалось одно, но проверенное и безотказное. То самое, что от всех болезней нам полезней, а именно — автомат Калашникова.

Вскорости, однако, «доктора» сообразили, что определенную опасность представляет сам Зеленский. Что это какой-то вредоносный вирус. И лечить от него надо не только «несчастных» украинцев, но и «счастливых» россиян. Пока не поздно.

Зеленский как зараза

Едва слуга народа объявил о создании партии «Слуга народа», как она по рейтингу превзошла все прочие партийные группировки.

Россия не могла не примерить на себя украинскую коллизию, хотя бы в порядке шутки. Нашим мастерам эстрадного жанра посыпались предложения подумать о самовыдвижении на пост, страшно сказать, президента России. В Сети уже идет негласный предварительный кастинг возможных кандидатов: Галкин, Ургант, Петросян, Мартиросян, Галустян и кто еще там.

Пока эти юмористы обдумывают, просчитывают и прикидывают, какими могут быть последствия, юморист Гарик Харламов из «Камеди клаб» — тоже, между прочим, бывший кавээнщик — рискнул пробиться на «прием» к президенту России. Чтобы посоветоваться.

Артист, слегка похожий на Дмитрия Пескова, доложил артисту, очень похожему на Владимира Путина:

— К вам Гарик Харламов.

Президент удивился, но снизошел:

— Пусть войдет.

И между высокими сторонами происходит довольно забавный разговор, из коего мы узнаем, что Гарик угадал тенденцию, обозначенную Зеленским, кавээнщиком в прошлом, а артист, похожий на ВВ, о ней ничего не знал.

Пародия, как и сказка, ложь, да в ней намек. Гарик Харламов, словно принцессочка, бежит из «дворца», вовремя уяснив, что не человеческое это дело — быть царем. И что лучше еще 15 лет хохмить в «Камеди клаб», чем следующие шесть зим и лет горбатиться на галерах за Кремлевской стеной. (Шутка. Кажется, неудачная, как сказал бы Гарик.)

Шутки шутками, а коммунист и кинорежиссер Владимир Бортко дал понять, что именно позитивный пример Зеленского укрепил его в намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Санкт-Петербурга, о чем он и поведал зрителям «Дождя» в программе Hard Day’s Night.

Человек он, как выяснилось по ходу передачи, не простой, то есть противоречивый. Зеленского ценит, но народ Украины для него неотделим от русского народа, поскольку сам он родился на Украине, вырос на Украине, получил там образование. Путина он тоже ценит, но считает, что Россия на сегодняшний день является феодальным государством, а все беды от всевластия «Единой России», которую он хотел бы порвать в клочья, возглавив культурную столицу. Путин же, по видению Бортко, должен оставаться на своем посту несменяемым. Стало быть, отечественные юмористы могут расслабиться.

Литературный критик Анна Наринская режиссеру осторожно попеняла фильмом «Собачье сердце», в котором советский феодализм представлен не в самом благоприятном свете. Но автор легко отбился. Его фильм не супротив советской власти, а против отдельных невежественных ее представителей.

По случаю претензий режиссера на престол губернатора можно было бы вспомнить другое кино товарища Бортко — сериал «Петр Первый. Завещание». В нем уже нешуточный намек на исповедуемую форму правления в Государстве Российском — феодальную. В финале мы видим, как царский гроб с Петром переезжает из ХVIII века в ХХI, где он плывет по современному Невскому проспекту прямехонько к Петропавловской крепости.

Сегодня это выглядит, как если бы Петр Первый, покидая сей бренный мир, благословил на губернаторство Владимира Бортко.

Видимо, осенью питерцам предстоит нелегкий выбор между хреном и редькой.

У народа разные слуги

Что касается пропагандистской челяди, то ей предстоит еще нелегкий многодневный труд по изничтожению положительного образа украинского президента Зеленского. Точнее, по унижению Зеленского-человека. Работа в этом направлении уже идет. Скабеева и Попов откопали кадры из какой-то старой программы с голым Зеленским. Мол, король-то голый.

Ну, в прямом смысле все граждане под одеждой голые. Смею предположить, что Скабеева с Поповым — не исключение. Зеленский — не голый в переносном смысле, в чем нельзя быть твердо уверенным относительно его обличителей.

Прежде Путин в сравнении с Порошенко выигрывал в глазах российского обывателя как властный бескомпромиссный политик с ракетами. А в сравнении с Зеленским он проиграл прежде всего в такой неофициальной дисциплине, как человечность. И это несмотря на то, что телевизор старается подыграть нашему президенту. Больше других старается Владимир Соловьев в еженедельной спецпрограмме «Москва. Кремль. Путин». А все равно трудно избавиться от впечатления его условности. Катается на лыжах условно, шайбы условно забивает. Приветствуя болельщиков, условно упал на ковровую дорожку. Нет, и вправду упал, но впечатление такое…

А у Зеленского с безусловностью, с безыскусностью все в порядке.

Фундаментальная разница в том, что один президент вышел из телевизора в реальность, а другой вошел в него без малого два десятка лет назад, да так там и остался.

Есть еще один признак подлинности Зеленского. Все чаще на пропагандистских ток-шоу можно услышать предупреждения в адрес украинского слуги народа, что его ждет участь Джона Кеннеди.

Юрий Богомолов , «Сноб»