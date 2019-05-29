В Беларуси сняли первый правозащитный сериал о милиции 1 29.05.2019, 10:53

Цель фильма – донести тему прав человека до более широкого круга людей.

Права человека в Беларуси стране по-прежнему остаются острым вопросом. Общественные организации «Правовая инициатива» и «Дзея» решили креативно подойти к этой проблеме и сняли целый сериал в жанре трагифарс - «Степаныч». О чем он - создатели рассказали Свободе.

Зачем снимали?

Член правления «Правовой инициативы» и исполнитель заглавной роли майора Степаныча Сергей Устинов говорит, что основной целью авторов было охватить проблемы нарушения прав человека со стороны сотрудников правоохранительных органов в постсоветских странах.

«Мы вынашивали идею очень долго. Снять «говорящую голову», которая будет вещать о нарушениях прав человека, проще простого. Но такое смотреть не будут. Поэтому мы и выбрали формат художественного фильма », - говорит Сергей Устинов.

Сценарий творческая команда писала около 5 месяцев, он не раз корректировался во время съемок. Всего создание фильма заняло 8 месяцев.

О Беларуси ли сериал?

Не совсем. Действие 10 серий разворачивается в вымышленном городе Комске в Республике Коми. Так решили сделать, так как права человека не имеют границ и общие для всех стран. Пытки, неприятие заявлений о преступлении - это безусловные нарушения прав человека. Создатели попытались избежать ассоциаций с определенной постсоветской страной. Но признаются, что полностью это не вышло.

Кто снимался?

Вся команда, которая работала над проектом, состояла из 24 человек.

«У нас не было бюджета, и поэтому мы были ограничены в выборе актеров, но старались подойти с определенным профессионализмом. Кто-то из актеров уже снимался раньше, для кого-то «Степаныч» стал первым подобным опытом. Поскольку у нас не было денег для гонораров, я сам был вынужден сняться в главной роли», - говорит Сергей Устинов.

Среди узнаваемых лиц - бывший следователь прокуратуры Фрунзенского района Минска, более известный как правозащитник, Олег Волчек, который уже успел сняться не в одном художественном фильме на криминальную тематику.

Среди таких дебютантов - исполнительница главной женской роли Юлия Швабович. Девушка заканчивает учебу в Белорусском государственном университете по специальности «Международное право». Юлия интересуется правами человека и сотрудничает с «Правовой инициативой». В основном девушка помогает писать жалобы, чаще всего на отказ в юридической помощи и на пытки.

Проб в классическом виде не было - нужно было только отправить несколько видео режиссеру, а его все устроило.

«На самом деле, получилась интересная ситуация: я не актриса и раньше ничем подобным не занималась. Но получилось, что я стала первой, кого точно взяли сниматься в сериале. На тот момент даже главный актер планировался другой, а остальные роли только обсуждались», - говорит Юлия.

Ее героиня Зоя Никитина - бывшая студентка. Она cмогла попасть в полицию и еще не успела познакомиться с особенностями работы. Это совсем наивная девушка, которая верит в закон, справедливость и хочет всем помочь.

«Но со временем ассимилируется и сама превращается в монстра», - говорит Юлия.

Несмотря на неопытность Юлии, съемки давались ей несложно - помогали советы режиссера. В среднем от 5 до 10 дублей.

Сложнее всего ей далась сцена пыток.

«Пытать» надо было человека, который значительно выше меня, да еще и имеет какую-то физическую подготовку. Выглядела просто смешно! Но в итоге получилось лучше, чем я рассчитывала», - говорит актриса-любительница.

«Мы уважаем честных милиционеров»

По словам создателей, сериал уже заинтересовал сотрудников КГБ. К одному из претендентов в режиссеры приходили представители этого органа и интересовались сценарием, говорили, что он компрометируют представителей спецслужб. Сам Сергей Устинов с таким мнением не согласен.

«Мы уважаем честных сотрудников правоохранительных структур, которые действительно охраняют порядок и ловят преступников. Но если эта работа превращается в политические преследований активистов или когда милиционеры нарушают закон - это нарушение прав человека. И именно о таких полицейских и снят наш сериал».

Индикатором успеха создатели считают не количество просмотров и лайков, а количество людей, которые начнут отстаивать права человека, посмотрев сериал.

«Мы хотим, чтобы наш проект стал популярным. Наша цель - донести тему прав человека до более широкого круга людей. На примерах из сериалов мы показываем, как те или иные действия героев нарушают права человека. В конце каждой серии есть описание нарушений со ссылкой на международные стандарты прав человека».

Все 10 серий «Степанычa» появятся на YouTube-канале «Правовой инициативы» 1 июня, сразу после презентации. Также сериал можно будет посмотреть в соцсетях.

«Мы готовы к критике. Это был наш первый подобный опыт и, как говорится, не ошибается тот, кто ничего не делает. Потом мы планируем сделать полнометражную версию и отправить ее на кинофестивале».

Презентация фильма «Степаныч» состоится 31 мая в пространстве Imaguru.