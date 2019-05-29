У творческих людей работают особые части мозга 29.05.2019, 11:03

В эксперименте участвовали 300 добровольцев.

Дети в возрасте пяти лет придумывают себе вымышленных друзей, подростки пытаются представить себе, как будет выглядеть их возлюбленная, а взрослые люди планируют добиться успехов в работе, купить дом или направиться в путешествие по миру. Воображение — это та способность, которой мы все обладаем и используем в нашей повседневной жизни. Но когда мы пытаемся представить себе ситуацию, которая будет далека от нашей реальности с точки зрения времени и пространства, — может быть, мир в 2500 году, или какой будет жизнь на Луне или на Марсе, — то нередко сталкиваемся со сложностями, пытаясь визуализировать подобного рода сценарии, пишет Scientific American (перевод – inosmi.ru).

В течение десятилетий нейробиологи и психологи пытались понять, что именно происходит в нашем головном мозге, когда мы отпускаем на волю воображение, и что ограничивает способность многих из нас представить себе отдаленные от нас варианты ситуаций. В новом исследовании, опубликованном в прошлом месяце в «Журнале психологии личности и социальной психологии» (Journal of Personality and Social Psychology) исследователи указывают, что творческие работники, судя по всему, лучше других преодолевают мыслительные проблемы и получают доступ к периферическому, т. е. отдаленному от себя, воображению. И это их качество, вероятно, можно частично объяснить тем, что они способны подключаться к той части головного мозга, к которой имеют доступ только они.

Используя дорсомедиальную (dorsomedial) часть того, что ученые называют «сетью по умолчанию» или «дефолтной сетью» головного мозга, творческие люди способны распространить свое воображение на более отдаленное будущее, на местности, на разного рода варианты и гипотетические реальности. Подобного рода дефолтная сеть состоит из группы связанных между собой участков головного мозга, включая медиальную префронтальную кору (medial prefrontal cortex), угловую извилину (angular gyrus) и гиппокамп (hippocampus). Эти участки головного мозга общаются друг с другом, когда мы мечтаем, когда о чем-то вспоминаем или думаем о намерениях других людей. В опубликованной ранее литературе высказывается мысль о том, что эти участки, возможно, используются при попытке человека представить в своем воображении будущее.

Ученые полагают, что некоторые из этих участков дефолтных сетей могут помогать нам использовать наш опыт, когда мы представляем себе ситуацию, близко расположенную к нам во времени и в пространстве. Так, например, мы можем представить себе зрительные образы и запахи кафе, которое мы посещали в последнее время, и делать этот как раз в тот момент, когда мы думаем о другом месте, которое мы начнем посещать на следующей неделе. Однако, профессионалы с творческим мышлением подключают другие дефолтные подсистемы, когда пытаются представить себе более отдаленные сценарии, которые не могут быть реконструированы за счет сопоставления различных возникающих воспоминаний. Возьмем, к примеру, писателей. «Они представляют себе точку зрения другого человека внутри ландшафта, который не является непосредственной реальностью самого писателя», — отмечает Меган Мейер (Meghan Meyer), одна из главных авторов опубликованного исследования, доцент кафедры психологии и науки об интеллекте исследовательского университета Дартмутский колледж (Dartmouth College).

Чтобы понять, почему творческие работники способны так живо представлять себе отдаленные или гипотетические реальности, Мейер и ее коллеги провели серию из трех экспериментов. Прежде всего, они попросили 300 произвольно отобранных участников эксперимента представить себе, как будет выглядеть наша планета через 500 лет, каким будет мир, в котором континенты не разламывались, и какой будет жизнь, прожитая злым диктатором. Кроме того, участников эксперимента попросили придумать максимально возможное количество способов использования авторучки или усовершенствовать мегафон. Получившие высокие оценки творческих способностей оказались лучшими в использовании периферического воображения (distal imagination).

Затем исследователи повторили эти тесты со 100 участниками, продемонстрировавшими наличие определенного опыта в использовании творческих способностей — писателей, актеров, режиссеров и художников с наградами в своих областях. Они попросили также членов похожей группы, составленной из столь же успешных финансистов, юристов и врачей, ответить на те же вопросы. Творческие работники превзошли своих соперников в письменных ответах и в собственных рассказах о том, насколько живо они могут представить какую-то ситуацию в своем воображении.

Мейер и члены ее команды предложили такое объяснение: возможно, творческие работники просто обладают более сильными «мышцами воображения», как игроки в бейсбол обладают более сильными руками (они постоянно выполняют броски) в сравнении с теми людьми, которые не занимаются спортом. Чтобы увидеть эти мускулы воображения в действии, организаторы попросили 27 творческих работников и 26 контрольных участников выполнить имитационные задания, лежа в функциональном магнитно-резонансном томографе (functional magnetic resonance imaging). Активность головного мозга у работников творческих профессий и у представителей контрольной группы оказалась одинаковой при попытке представить события следующих 24 часов, однако, к удивлению исследователей, только представители творческой группы подключили дорсомедиальную дефолтную сеть (dorsomedial default network) при попытке представить себе события более отдаленного будущего.

Как оказалось, дорсомедиальная дефолтная сеть совершенно не использовалась представителями контрольной группы. Однако эта сеть оказалась включенной даже в тот момент, когда представители творческих профессий отдыхали. «Это большой шаг вперед в понимании работы творческого разума, — говорит Роджер Бити (Roger Beaty), психолог Пенсильванского университета (Penn State University), не принимавший участия в эксперименте. — Полученные результаты позволяют взглянуть на то, как головной мозг человека создает зрительные образы различных ситуаций, и что отличает творческих работников при попытке представить себе картины отдаленного будущего», — отмечает он.

Полученные результаты повлияют также на то, как мы представляем себе других людей. Поскольку дорсомедиальная дефолтная сеть подключается в тот момент, когда мы пытаемся представить себе нечто значительно отличающееся от нашего собственного опыта, люди, способные активировать эту сеть, могут обладать большим сочувствием и способностью представлять, как государственная политика повлияет на будущие поколения, — подчеркивает Дэниел Шактер (Daniel Schacter), психолог из Гарвардского университета, не принимавший участия в эксперименте.

По мнению Шактера, следующий большой вопрос формулируется так: Можно ли с помощью тренировки улучшить процесс активации дорсомедиальной дефолтной сети? Если это поддающаяся воздействию способность, то, возможно, уроки рисования или нечто подобное позволят усилить наше воображение, а также помогут нам лучше контактировать с другими людьми.