Награжденный за аннексию Крыма сын Клинцевича возглавил Россотрудничество в Беларуси

Награжденный за аннексию Крыма сын Клинцевича возглавил Россотрудничество в Беларуси1
- 29.05.2019, 11:06
Андрей Клинцевич попал в базу «Миротворца» как лицо, причастное к преступлениям на территории Украины.
В российском посольстве в Минске первым секретарем работает Андрей Клинцевич — сын российского политика Франца Клинцевича. С недавнего времени Андрей Клинцевич указан как и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Беларуси, сообщает nn.by.
Франц Клинцевич родился в Ошмянах (Гродненская обл.), но за время службы на территории России почувствовал себя русским.
Франц Клинцевич служил в Афганистане и впоследствии возглавил один из ветеранских союзов. В российском парламенте он заседал с 1999 до 2015 гг., причем однажды баллотировался от Чечни. Затем являлся членом Совета Федерации от Смоленской области.
Сын Франца, Андрей, также начинал военную карьеру, как и отец, служил в десанте.
Из-за травмы спины ушел со службы, но, кажется, не окончательно: украинские СМИ не раз упоминали его в негативном контексте и отмечали частые визиты на оккупированную территорию Крыма и на Донбасс.
Андрей Клинцевич попал в базу «Миротворца» как лицо, причастное к преступлениям на территории Украины.
Из рук Путина он получил грамоту как человек, особо отличившийся во время крымской кампании.
Последние годы Клинцевич-младший работал вместе с Михаилом Бабичем в аппарате представителя президента России в Приволжском федеральном округе.
Непосредственно перед приездом в Беларусь Андрей Клинцевич занимался кураторством «военно-патриотических клубов «Единой России».