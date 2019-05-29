В ПАСЕ заявили о провале расследования убийства Немцова 29.05.2019, 11:10

Борис Немцов

Правда в деле об убийстве российского оппозиционного политика не установлена.

В специальном докладе, который подготовил член литовской делегации Эмануэлис Зингерис, говорится, что правда в деле об убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова до сих пор не установлена. В частности, в ходе расследования не были найдены записи с камер видеонаблюдения и не были допрошены некоторые очевидцы убийства. Кроме этого, в ПАСЕ указали на противоречия в показаниях основных свидетелей, а также на нарушения в ходе судебного разбирательства, сообщает "Радио Свобода".

В ПАСЕ подчеркивают, что исполнители преступления вряд ли могли убить Немцова без прямых указаний или одобрения со стороны властей. Ответственность за "провал расследования" и "отсутствие доверия к делу" автор доклада ПАСЕ возлагает на главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина и заместителя генпрокурора Виктора Гриня.

"В задачу Парламентской ассамблеи Совета Европы не входит расследование и определение, кто убил Бориса Немцова. Однако очевидно, что официальная версия, отраженная в приговоре, основана на серьезных ошибках расследования и судебного разбирательства и не соответствует имеющимся уликам по многим фундаментальным вопросам", – указано в докладе.

Оппозиционер Борис Немцов был убит у стен Кремля 27 февраля 2015 года. По делу об убийстве осуждены пятеро предполагаемых исполнителей. Заказчики преступления не установлены.