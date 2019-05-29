Что изменится в Беларуси с субботы 29.05.2019, 11:16

Нововведения первого летнего месяц.

Вырастут тарифы на некоторые услуги ЖКХ, откроются летние лагеря, пишет intex-press.by. Какие еще изменения внесет первый летний месяц в жизнь всех белорусов?

Подорожает коммуналка

С 1 июня в Беларуси повысят субсидируемые тарифы на тепловую энергию – отопление и обогрев воды. Они вырастут с 16,9259 до 18,4831 рубля за 1 Гкал. Экономически обоснованный тариф на эти жилищно-коммунальные услуги останется на прежнем уровне – 88,99 рубля за 1 Гкал.

В этом году тарифы на коммуналку решили повысить в 2 этапа. С 1 января подорожали газ, электричество, вода, капремонт, а с 1 июня, после завершения отопительного сезона, теплоснабжение. В общей сложности, после двух подорожаний, коммуналка для семьи из трех человек, проживающей в «двушке» 48 квадратных метров, подорожает на $5.

Также с 1 июня вырастут тарифы на природный газ для домов и квартир с установленными индивидуальными газовыми отопительными приборами. Кубометр газа подорожает с 0,1143 до 0,4114 рубля. С 1 сентября, после завершения летнего сезона, тариф снизится до 0,1190 рубля за кубометр природного газа.

Начнутся летние каникулы

30 мая в городских школах пройдут линейки, и у учащихся начнутся летние каникулы. 8 июня состоятся выпускные вечера. В связи с проведением школьных мероприятий в городе Барановичи ограничат продажу алкогольных напитков. 30 мая алкоголь не будут продавать с 8 часов утра до 8.00 следующего дня. 8 июня – с 14.00 до 8 часов утра следующего дня. Ограничение не коснется объектов общепита.

Начнется ЦТ

Регистрация на централизованное тестирование завершится 1 июня, а с 11 июня абитуриенты начнут сдавать ЦТ. Как и в прошлом году, на тестировании можно будет сдавать четыре предмета. Обязательным, как и раньше, будет ЦТ по русскому или белорусскому языку.

Откроются летние лагеря

С начала июня начнутся первые смены в детских оздоровительных лагерях. В Барановичском районе в текущем году будут работать семь загородных лагерей с круглосуточным пребыванием – «Мечта», «Исса», «Журавушка», «Звездочка», «Электрон», «Строитель» и «Лесная сказка». Средняя стоимость путевки составит 445 рублей.

Подорожают некоторые тарифы velcom | A1

С 1 июня мобильный оператор увеличит скорость доступа в интернет на большинстве тарифных планов, многие из них будут переименованы. Например, тарифный план «Домашний 80», предоставляющий доступ в интернет на скорости до 80 Мбит/с, с 1 июня будет называться «Домашний 100», обеспечивая клиентам доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с.

Также на некоторых тарифных планах фиксированной связи и телевидения изменится стоимость услуг. Для частных клиентов ежемесячный платеж в среднем увеличится на 1,79 – 6,5%, для корпоративных клиентов услуги связи подорожают в среднем на 5%.

Авто должны будут ездить с ближним светом

В связи с началом каникул ГАИ проводит акцию «Внимание – дети!», во время которой (с 25 мая до 5 июня) автомобилисты должны ездить с включенным ближним светом фар. За нарушение водителей могут оштрафовать на две базовые величины (51 рубль).

Проведут рейды на железной дороге

С 27 мая по 7 июня Белорусская железная дорога проводит акцию «Дети и безопасность», которая направлена на предупреждение несчастных случаев с участием детей и подростков на объектах железнодорожного транспорта. Работники БелЖД проведут разъяснительно-профилактические беседы со школьниками в учебных заведениях и в оздоровительных лагерях, запланированы также рейды, во время которых особое внимание будет уделено детям и подросткам, находящимся без присмотра взрослых вблизи железнодорожных путей, на вокзалах, станциях и в поездах.

Подорожают некоторые сигареты

Некоторые марки сигарет подорожают с 1 июня. Например, на 5 копеек вырастут цены на отдельные марки сигарет табачной фабрики «Неман», на некоторую продукцию, ввозимую в страну компанией «Беларусьторг».

Цены на сигареты ООО «Табак-инвест» и «Энерго-Оил» не изменятся.