Соболенко и Азаренко нащупали землю Константин Лобандиевский

29.05.2019, 11:39

Виктория Азаренко

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Станет ли «Ролан Гаррос» белорусским турниром?

Первый матч, он трудный самый. На "Больших шлемах", особенно в женском одиночном разряде, это, скорее, правило, нежели исключение. В чем убедились белорусские теннисистки на "Ролан Гаррос". Для половины наших девушек стартовый раунд стал последним, сообщает "Прессбол".

Впрочем, не сказать, что результаты удивили. Много говорится о специфике земляного покрытия. Но поражения Веры Лапко и Александры Саснович вписываются в канву сезона и в большей степени связаны с трудным этапом в их карьере. У Виктории Азаренко и Арины Соболенко тоже все непросто, но они, по крайней мере, пытаются стать лучше.

Снижение Веры

Если вести речь о Лапко, то можно говорить лишь о глубине падения. В идеальном возрасте для стремительного прогресса мы, напротив, наблюдаем неконтролируемую деградацию 20-летней теннисистки! По сравнению с прошлым сезоном она сбавила и физически, и технически, и ментально. Ее сотрудничество с нынешнем тренером не то что не приносит плодов, а становится дорогой ни много ни мало к завершению карьеры. Когда-то подбиравшаяся к первому полтиннику рейтинга Лапко уже вылетела из первой сотни, скоро сгорят и другие очки. А это значит, что ей снова надо будет ездить по мелким турнирам, проходить квалификации. И если прогресса так и не появится, это станет затратным даже по деньгам.

С другой стороны, потенциал одной из лучших юниорок своего поколения никуда же не делся. И надеемся, что однажды все чудесным образом изменится. Но каждый раз Вера лишь играет хуже. Стартовый поединок на "Ролан Гаррос" стал очередной иллюстрацией. Выпал просто идеальный жребий! 16-летняя Диан Парри, занимающая 486-ю позицию в рейтинге, ни за что не попала бы в основную сетку, если бы не ее французский паспорт. По существу, это благотворительность. Но Лапко не просто проиграла совершенно неискушенной сопернице — умудрилась сделать это без шансов. Тут даже нечего комментировать.

Александра против

Что касается Александры Саснович, то было довольно занятно услышать от нее, что грунт — любимое покрытие. Конечно, глина смягчает отскок и тем самым несколько нивелирует скорость удара, давая шанс умному теннису против силового. Однако по этой же причине требуется очень большое терпение, которого у Саснович не наблюдается. Все ее "баранки" и необъяснимые провалы объясняются тем, что Александра раздражается столь легко и по такому бесчисленному набору поводов, что держать уровень на протяжении не то что турнира, а даже одного грунтового матча ей становится очень сложно. И здесь не так уж важно, кто ее соперница.

71-я ракетка мира Полона Херцог — вполне проходной вариант. И ведь нельзя сказать, что Саснович играла из рук вон, не боролась и не пыталась выиграть. Матч получился настолько упорным, что даже не закончился вовремя из-за наступления темноты и растянулся на два дня. В итоге Херцог победила — 4:6, 6:2, 8:6. А все потому, что словенка играла только против Саснович. А Саша сражалась не только с соперницей, но и с самой собой.

Грунтовая Виктория

Интересно, что Азаренко в начале карьеры тоже довольно много раздражалась. И это как раз та причина, почему на красном покрытии у нее были худшие результаты. Пять раз на "Ролан Гаррос" она вылетала в первом же раунде! Но, кажется, в нынешнем году с учетом изменившихся физических возможностей Виктория поняла, что грунт, напротив, дает ей больше перспектив. Плюс на "Большом шлеме" есть день отдыха, что тоже в плюс белоруске с учетом мышечных проблем, преследовавших ее на некоторых турнирах, где она хорошо выступала, но не всегда "доживала" до финиша.

Поэтому на "Ролан Гаррос" возникает тайная, но серьезная надежда на высокий итоговый результат. Хотя жребий оказался очень непростым. Уже в первом же раунде Азаренко противостояла победительница этого турнира двухлетней давности. Да, Елена Остапенко проводит провальный сезон. Но у спортсменов часто вырастают крылья, когда они возвращаются на место былого триумфа. Вот и здесь: нельзя сказать, что Остапенко играла слабо. Вообще, когда Алена попадает своими рискованными ударами, то любая соперница лишь будет собирать мячи. И частенько это проходилось делать и Вике.

Но, конечно, в игре латвийки зияла огромная дыра на подаче. 17 двойных ошибок! 17 подарков, которые заметно облегчили жизнь белоруске. Виктории тоже было тяжело на своей подаче, потому что она сразу попадала под штурмовую атаку со стороны латвийки. Но Азаренко терпела, не забывала контратаковать и дожидалась своих шансов.

Не все будет зависеть от Вики и в игре против первой ракетки мира Наоми Осаки. Японка неуязвима, когда показывает лучшую игру. Хотя "тараканов" у нее в голове хватает, что показала стартовая встреча японки со Шмидловой. Азаренко же просто нужно продолжать играть в грунтовый теннис. У нее стало неплохо получаться.

Уроки Арины

Довольно непонятен статус Арины Соболенко на "Ролан Гаррос". Впервые за полгода с лишним Арина подходит к крупному турниру в роли темной лошадки. Никто от нее не ждет прорывов на грунте, и это как раз то, что Соболенко нужно: поиграть без давления и попробовать заново найти себя. Арина очень правильно сделала, что заявилась на небольшой турнир в Страсбуре. Хотя бы несколько побед стали глотком свежего воздуха и дают надежду, что все не так уж безнадежно на глиняном покрытии.

Собственно, стартовый матч с Цибулковой показал, что Арина последние пару недель стала двигаться в правильном направлении. Она была на удивление спокойной и сосредоточенной. При таком раскладе у нынешней, заметно сдавшей, Цибулковой было мало вариантов. Ведь именно это и есть ключ к успеху на грунте — вместо того, чтобы торопиться, терпеть и бороться. В конце прошлого сезона Арина много раз это делала. Теперь пробует научиться заново.

Константин Лобандиевский, "Прессбол"