Как завтракают в разных странах мира 1 29.05.2019, 11:51

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Фото: Shutterstock

По всему миру существует столько вариантов традиционного завтрака, сколько и способов сказать «доброе утро»!

От тунисского лаблаби до болгарской попары – в мире столько интересных способов вкусно начать свой день. Представляем 10 вариантов традиционного завтрака в разных странах, которые вдохновят вас на следующую поездку, пишет «Вокруг света».

Эфиопия

Скорее всего на завтрак в Эфиопии вы будете есть кашу. Среди множества разновидностей горячих злаковых каш самой популярной считается генфо. Она готовится путем смешивания ячменной муки с кипящей водой до образования густого, липкого теста. Затем по центру этой массы делается углубление, которое заполняется маслом, смешанным с бербером – сложной смесью различных специй. По краям генфо часто выливают ложку йогурта.

генфо

Швейцария

В будние дни швейцарцы часто завтракают быстро, но сытно. Лучший пример – традиционные birchermüesli – смесь овсяных хлопьев в форме гранолы с фруктами и орехами, которую обычно подают к густому йогурту. А вот по выходных приходит время швейцарского бранча: roesti – картофельных блинов, сыров и мясного ассорти. Центральный элемент бранча – zopf. Этот плетеный яичный хлеб подается с медом, маслом и джемом.

Япония

Большая часть того, что едят в Японии на завтрак, не будет неуместной и для любой другой трапезы. Утреннее пиршество состоит из набора тарелок, на каждой из которых – по несколько кусочков традиционного японского блюда: рыба (лосось или скумбрия), суп мисо, маринованные овощи и рис. На завтрак также подают тамагояки – слегка сладкий свернутый омлет.

японский завтрак

Исландия

В Исландии день начинается с животворящего лиси – масла из печени трески, обильного источника омега-3 жирных кислот и одного из субпродуктов рыбной промышленности страны. Конечно, это не единственный вариант для завтрака. Более привычной может показаться украинцу hafragrautur – густая овсянка. В Исландии в нее добавляют изюм, орехи и порцию скира – густого кисломолочного продукта, похожего на йогурт, который на самом деле является свежим сыром.

завтрак

Марокко

Наряду с мятным чаем, основой марокканского завтрака являются манные хлебцы – багрир. Они выглядят как тонкие дрожжевые круги, усыпанные крошечными отверстиями, за что их прозвали «блины с тысячью отверстиями». Сверху хлебцы поливают маслом и медом. Еще одно блюдо из манной крупы называется харча – это более толстые бисквитные круги с хрустящей корочкой от запекшейся манки. Их можно подавать с сыром или маслом, джемом и медом.

багрир

Аргентина

Для аргентинского завтрака характерно разнообразие сладкой выпечки. Наиболее популярные варианты: medialunes – булочка в форме круассана, бомбас и болас де фрайле или жаренные пончики и чуррос — сладкая обжаренная выпечка из заварного теста, часто имеющая в сечении вид многоконечной звезды. Многие из булочек наполнены ванильным кремом. Дополняет выпечку горячий кофе.

чуррос

Болгария

Попара – теплый и любимый в детстве завтрак для всех болгар. Это своеобразное сочетание каши и хлебного пудинга, и готовится он следующим образом. Теплое молоко или чай наливают на тарелку с кубиками вчерашнего хлеба, дополняют раскрошенным сыром болгарским сыром сирене, маслом и сахаром, и оставляют на время, пока хлеб не размякнет.

попара

Португалия

Первое, что вам подадут на завтрак в Португалии – кофе с большим количеством молока: uma mei de leite или umgalao. Многие дополняют его обычным тостом или кусочком хлеба, но идеальное сочетание для молочного кофе – это pastiis de nata или пироги с яичным заварным кремом. Они одинаково популярны как для завтрака, так и для традиционного перерыва на кофе в 11 часов – еще одного утреннего ритуала португальцев.

Ямайка

Ямайский завтрак – это, по сути, и есть национальное блюдо страны, которое состоит из фрукта аки и соленой рыбы. Аки, сладкий грушевидный фрукт, обжаривается с треской, помидорами, чесноком, перцем чили и луком. Вместе эти продукты похожи на яичницу-болтунью.

завтрак на Ямайке

Тунис

Поклонникам пикантных блюд понравится лаблаби — пряный суп из нута, который в Тунисе традиционно подают на завтрак. Нут и паста харисса являются двумя константами практически в каждом рецепте лаблаби, но каждый повар может приготовить суп немного по-своему. К примеру, иногда его сгущают кусочками хлеба, иногда добавляют лимонный сок или украшают оливками. Словом, существует множество способов насладится лаблаби!