Болтон заявил о причастности Ирана к нападению на танкеры в Эмиратах 29.05.2019, 12:06

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Джон Болтон

Советник президента США выступил с заявлением.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что при нападении на танкеры в ОАЭ в середине мая использовалось иранское оружие.

Выступая перед журналистами в Абу-Даби, Болтон заявил, что нападение на танкеры в районе Фуджейры 12 мая было совершено при помощи морских мин «почти наверняка иранского происхождения», сообщает агентство Reuters (перевод – РБК).

Беспокойство Болтона вызвала также возможная активизация шиитских группировок в Ираке, которые по приказу из Тегерана могут атаковать американских военнослужащих. Ответственность за возможное столкновение он заранее возложил на элитное подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Также советник американского президента подчеркнул, что США стараются взвешенно реагировать на действия Ирана и подконтрольных ему сил на Ближнем Востоке.

Ранее в атаках на танкеры ОАЭ Иран обвинил руководитель Объединенного штаба Вооруженных сил США и контр-адмирал ВМС США Майкл Глидэй. По его словам, за нападением стоял КСИР.

Нападения на танкеры произошли в районе Фуджейры. В МИД ОАЭ заявили, что речь шла о диверсионных операциях, в результате которых загорелось несколько судов. При этом в Абу-Даби не сообщили, кто именно стоял за атаками.

Позже Саудовская Аравия сообщила, что два танкера, пересекавшие Персидский залив, были атакованы у берегов ОАЭ и получили серьезные повреждения. При этом власти обеих стран сообщали об отсутствии жертв и утечки нефти.