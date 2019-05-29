Отец Викентий: Разве для молитвы нужно разрешение? 12 29.05.2019, 12:12

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Отец Викентий

Фото: «Радыё Свабода»

Суд над священником за молитву в защиту Куропат отложили.

Суд Центрального района Минска 28 мая рассмотрел административное дело по статье 23.34 КоАП («участие в несанкционированной массовой акции») Виктора Ковалькова (отца Викентия), но процесс был перенесен на неопределенный срок, передает «Радыё Свабода». Судья Иван Костян потребовал от священника документы об инвалидности и принадлежности к церкви.

Священника Белорусской автокефальной церкви обвиняли в том, что он 7 апреля провел молебен в защиту Куропат около Кафедрального Святодухова собора в Минске. В протоколе сотрудники милиции указали: "Стоял на фоне запрещенного бело-красно-белого флага".

Он на суде свою вину не признал и заявил о недоверии суду. «Это была молитва, а не митинг. Разве для молитвы нужно разрешение?», — защищался священник.

Когда во время административного разбирательства Виктор Ковальков пояснил, что признан инвалидом после участия в военных действиях в Афганистане, процесс был снова остановлен.

«Дело возвращается для исправления недостатков», — сказал судья. Когда процесс продолжится, судья не сообщил.

Напомним, в прошлом году отца Викентия судили в Первомайском районном суде за то, что собирал милостыню среди жителей района, где он проживает. Суд постановил, что в его действиях нет состава административного правонарушения и прекратил дело.

На днях отец Викентий получил для ознакомления протокол за участие в «Чернобыльском шляху». В суд священника еще не вызывали.