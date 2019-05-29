Россия сообщила о досрочной поставке С-400 в Турцию 1 29.05.2019, 12:43

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Подробности озвучил пресс-секретарь Путина Песков.

В разговоре с журналистами в Казахстане, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в вопросе поставок российских систем ПВО в Турцию «все идет по плану», сообщает РБК.

«Поставка (С-400) осуществляется раньше тех сроков, которые изначально были запланированы, по просьбе турецкой стороны. Что касается нюансов по дням, по месяцам, это не к нам вопрос. Но там все по плану», — сказал Песков.

Накануне министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что поставка С-400 может быть перенесена с июня на более поздний срок. При этом он не объяснил изменение сроков.

В апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия может ускорить поставки С-400 и передать их до июля, на который была запланирована поставка.

Соглашение предусматривает поставку Турции четырех дивизионов С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.

Против сделки выступают США, которые утверждают, что российские системы ПВО не могут быть интегрированы в систему НАТО. В Вашингтоне при этом угрожают Анкаре санкциями, в том числе и сворачиванием программы производства и поставки Турции истребителей F-35. Вместо С-400 США предлагают союзнику приобрести системы ПВО Patriot американского производства.