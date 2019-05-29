Сейм Латвии начал выборы президента 29.05.2019, 13:01

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На пост главы государства претендуют три кандидата.

Депутаты Сейма Латвии сегодня проведут президентские выборы. На пост главы государства претендуют три кандидата. Об этом сообщает Delfi.

Партии правящей коалиции договорились выдвинуть единого кандидата на пост президента — им стал судья Суда Европейского Союза Эгилс Левитс. После этого Крестьянский союз Латвии, входящей в оппозиционный Союз "зеленых" и крестьян, выдвинул на эту должность омбудсмена Юриса Янсонса, еще несколько депутатов выдвинули своего коллегу Дидзиса Шмитса.

Выборы будут открытыми — это значит, что станет известно, за кого из претендентов на высокий пост проголосовал каждый из депутатов. Для избрания президента нужно набрать 51 голос. Если необходимое число голосов не соберут, голосование проведут повторно.

Фаворитом президентской гонки считается Левитс, который может получить 55 голосов депутатов.

Действующий президент Раймонд Вейонис решил не баллотироваться на этот пост повторно.