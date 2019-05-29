NASA опубликовало захватывающее изображение приближающейся галактики 1 29.05.2019, 13:10

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Фото: NASA

Гигантская спиральная галактика в созвездии Девы ведет себя необычно.

Большинство галактик удаляются от Млечного Пути, вследствие теории Хаббла, описывающей всеобщее расширение Вселенной. Тем не менее, есть исключения. Messier 90 (М 90) – это одна из немногих галактик, которая движется навстречу Млечному Пути. Недавно телескоп "Хаббл" запечатлел впечатляющую фотографию этого космического объекта и NASA поделилась им со всем миром, пишет segodnya.ua.

Доказательством того, что эта гигантская спиральная галактика в созвездии Девы летит к нам, является ее доплеровское синее смещение. Космические объекты, приближающиеся к нам, обладают синеватым оттенком вследствие сжатия частоты света, а отдаляющиеся – красным.

Фото: NASA

Важно отметить, что кластер Девы, частью которого является Messier 90, удаляется от нас. Но М 90 на самом деле движется быстрее, чем другие галактики в этом скоплении, создавая впечатление, будто он мчится к Млечному Пути. Колоссальная масса скопления своей гравитацией придает ускорение некоторым галактикам до очень высоких скоростей.

Фото: NASA

Однако столкновение если оно произойдет, будет очень нескоро вследствие невероятно большого расстояния до Messier 90, которое составляет 60 миллионов световых лет, что в 30 раз дальше ближайшего "соседа" Млечного Пути – Туманности Андромеды, с которой наша галактика действительно столкнется в будущем, вызвав гигантское "ДТП в космосе".

Напомним, что ранее загадочный объект ударил по нашей галактике, а ученые не знают, что это было. А в прошлом году Млечный Путь атаковали 13 гиперскоростных звезд из черной дыры.