NASA опубликовало захватывающее изображение приближающейся галактики

NASA опубликовало захватывающее изображение приближающейся галактики1
- 29.05.2019, 13:10
- 1,967
Гигантская спиральная галактика в созвездии Девы ведет себя необычно.
Большинство галактик удаляются от Млечного Пути, вследствие теории Хаббла, описывающей всеобщее расширение Вселенной. Тем не менее, есть исключения. Messier 90 (М 90) – это одна из немногих галактик, которая движется навстречу Млечному Пути. Недавно телескоп "Хаббл" запечатлел впечатляющую фотографию этого космического объекта и NASA поделилась им со всем миром, пишет segodnya.ua.
Доказательством того, что эта гигантская спиральная галактика в созвездии Девы летит к нам, является ее доплеровское синее смещение. Космические объекты, приближающиеся к нам, обладают синеватым оттенком вследствие сжатия частоты света, а отдаляющиеся – красным.
Важно отметить, что кластер Девы, частью которого является Messier 90, удаляется от нас. Но М 90 на самом деле движется быстрее, чем другие галактики в этом скоплении, создавая впечатление, будто он мчится к Млечному Пути. Колоссальная масса скопления своей гравитацией придает ускорение некоторым галактикам до очень высоких скоростей.
Однако столкновение если оно произойдет, будет очень нескоро вследствие невероятно большого расстояния до Messier 90, которое составляет 60 миллионов световых лет, что в 30 раз дальше ближайшего "соседа" Млечного Пути – Туманности Андромеды, с которой наша галактика действительно столкнется в будущем, вызвав гигантское "ДТП в космосе".
Напомним, что ранее загадочный объект ударил по нашей галактике, а ученые не знают, что это было. А в прошлом году Млечный Путь атаковали 13 гиперскоростных звезд из черной дыры.