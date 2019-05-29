Сколько Беларусь заработает на возврате «грязной» нефти в Россию? 1 29.05.2019, 13:28

РФ прокачает реверсом с территории нашей страны около миллиона тонн.

За 5 дней «Транснефть» откачала реверсом из Беларуси 163 тыс. тонн некондиционной нефти, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин, сообщает ТАСС.

«Реверсом из Беларуси на Унечу откачено на 0:00 29 мая 163 тыс. тонн», — сказал Демин. Он также проанонсиоровал начало прокачки чистой нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрии.

С 24 мая по второй ветке «Дружбы» в направлении российской станции «Унеча» началась транспортировка загрязненной нефти, накопленной в резервуарах станции «Мозырь» после первого этапа ее вытеснения, сообщал «Белнефтехим».

Ранее Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Беларуси.

Согласно постановлению МАРТ № 42 от 24 мая, по маршрутному направлению Унеча (Высокое) — линейная производственная диспетчерская станция «Мозырь» и обратно установлен тариф за 1 тонну нетто (без налога на добавленную стоимость) в 70,44 российского рубля (ранее — 65,47); Унеча (Высокое) — нефтеперекачивающая станция «Кобрин» (граница с Польшей) и в противоположном направлении — 330,53 российского рубля (ранее — 307,19); Унеча (Высокое) — Полоцк — Невель — 191,2 российского рубля (ранее — 144).

По данным источников Reuters, около 2 млн тонн загрязненной нефти оставалось в нефтепроводе на территории России, Беларуси и Украины. Еще около 1 млн тонн необходимо вывезти с территории Польши и Германии.

По словам российского вице-премьера Дмитрия Козака, РФ прокачает с территории Беларуси порядка 1 млн тонн «грязной» нефти, с территории Польши — в 4 раза меньше.

Таким образом Беларусь может заработать на возврате некачественной нефти около 3 миллионов долларов, резюмирует tut.by.