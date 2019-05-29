Зеленский совершит первый зарубежный визит в Брюссель 29.05.2019, 13:37

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Президент Украины встретится с Дональдом Туском и Жан-Клодом Юнкером.

Президент Украины Владимир Зеленский 4-5 июня посетит Брюссель для встреч с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщает «Униан».

Кроме того, запланированы встречи с другими высокопоставленными лицами европейских и евроатлантических структур.

Зеленский проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе, обменяется мнениями с лидерами институтов ЕС и НАТО относительно дальнейших ключевых реформ в Украине.