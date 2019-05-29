Минчанин получил три года «химии» за комментарий в Instagram 29.05.2019, 13:39

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Дмитрия К. обвиняют в «разжигании национальной розни».

Житель Минска Дмитрий К. собирает деньги на адвоката, чтобы в рамках апелляции смягчить приговор, вынесенный по делу, которое началось с публикации фотографии в Instagram. На нем венгерские военные передают оружие украинском солдатам. Тогда Дмитрий подписал фото собственном комментарием, в котором были слова о необходимости «уничтожить всех моска**й [плохих россиян]», сообщает «Белсат».

23 мая 2019 года Минский городской суд постановил наказать 45-летнего минчанина тремя годами «химии». Судья решил, что мужчина своим комментарием разжигал национальную рознь. Суд принял такое решение, несмотря на то, что жена Дмитрия сейчас беременна и находится в декрете, а на ее лечение необходимо около Br 1700 ежемесячно. Приговор пока не вступил в силу.

«Незадолго до публикации того фотоснимка [октябрь 2017 года. – Прим.] с комментарием погибли двое моих друзей под Дебальцево: чеченец и украинец. Я психанул. Да, я хотел смерти всем [плохим россиянам] подряд. Но чтобы не жить ненавистью еще до всей этой истории я пересмотрел свое отношение к россиянам и решил, что среди них могут встречаться нормальные люди», – рассказал Дмитрий.

Мужчина не знает каким образом милиция нашла фотографию в его Instagram.

«Я не знаю, кто сдал или сама милиция мониторила (информации о доносе в материалах дела не было), но так или иначе вызвали в милицию», – говорит Дмитрий.

«На апелляцию и услуги адвоката в ходе 6 заседаний потребуется около Br 2000. Я надеюсь на смягчение приговора, потому что мне нужно кормить семью», – объясняет Дмитрий.

В августе 2014 года, когда конфликт на Донбассе был в активной фазе, Дмитрий К. обратился в столичное отделение милиции, с жалобой на продавцов флагов «Новоросии» на территории Беларуси.