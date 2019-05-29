Виктория Азаренко: Люблю бросать себе вызовы в матчах с лучшими 5 29.05.2019, 13:51

ВИКТОРИЯ АЗАРЕНКО

ФОТО: AFP

Белоруска поделилась ожиданиями от матча с первой ракеткой мира Наоми Осакой.

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко прокомментировала победу над латвийкой Еленой Остапенко в первом круге "Ролан Гаррос" и поделилась ожиданиями от дуэли в следующем раунде с японкой Наоми Осакой, сообщает pressball.by.

- Многие с большим интересом ждали вашего матча с Остапенко. А что чувствовали вы?

- Я тоже ждала этой встречи, ведь мы никогда раньше не играли на турнирах друг против друга. Остапенко — из тех теннисисток, от которых никогда не знаешь, чего ждать. Она постоянно меняет ритм. Для первого раунда она очень опасная соперница, потому что очень важно сразу попасть в ритм игры. И я рада, что мне удалось победить. Мы обе хорошо принимаем подачи, и в начале мне не удавалось найти свой ритм при подаче. Но в конце второго сета я почувствовала, что заиграла действительно сильно.

- Свой первый матч на турнире вы выиграли, выбив экс-чемпионку "Ролан Гаррос". Это придает вам уверенности?

- Думаю, любая победа в начале турнира придает немного уверенности. Конечно, в начале я нервничала. Это также проявилось несколько раз и в течение матча. Но я взяла этот барьер и получила возможность сыграть в следующем раунде.

- Как вам новый корт и какие у вас впечатления от игры на нем?

- Корт просто прекрасный. Но я не люблю долгие прогулки. Этот корт расположен слишком далеко. Думаю, логистически его можно было расположить чуточку ближе. Но сам корт замечательный.

- Nike публично заявил на прошлой неделе, что собирается улучшить защиту для атлетов во всех видах спорта в течение и после их беременности. Ваше мнение, учитывая через что вы прошли не так давно?

- Нужно рассматривать каждый индивидуальный случай. Лично у меня не было никакого негативного опыта. Я чувствовала поддержку Nike во время всей беременности. Но я считаю, что защищена должна быть каждая женщина, оказавшаяся в такой ситуации, это действительно важно.

- Что думаете о встрече с номером один мирового рейтинга?

- Ничего особенного для меня. Это лишь матч второго раунда. Но, конечно, эта встреча должна получиться волнующей. Я люблю бросать себе вызовы в матчах с лучшими. За последние недели я одержала несколько хороших побед над соперницами из топ-10, так что чувствую готовность им противостоять. В последний раз, когда мы встречались с Осакой, получился матч в одну калитку. Надеюсь, сейчас я сыграю лучше.