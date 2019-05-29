World Life Experience ищет желающих отправиться в кругосветку с зарплатой 2 29.05.2019, 13:57

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Участники проекта будут в течение года путешествовать по миру.

В рамках программы удастся посетить 20 стран на четырех континентах. Участники проведут 15 дней в каждом из 20 городов, 7–8 дней из них придется на работу в местной организации, 4–5 дней будут посвящены культурным и развлекательным местным мероприятиям, а еще 3 дня можно будет потратить как заблагорассудится, пишет 34travel.me.

World Life Experience покрывает расходы на передвижение, проживание, питание, мероприятия, страховки. Каждый участник будет получать также ежемесячную зарплату.

Маршрут пролегает через Лиссабон, Мадрид, Амстердам, Любляну, Загреб, Нью-Дели, Бангкок, Пномпень, Куала-Лумпур, Сингапур, Кейптаун, Виндхук, Габороне, Найроби, Антигуа, Богота, Киото, Лима, Буэнос-Айрес, Сан-Паулу.

Подаваться приглашают всех людей в возрасте 21–45 лет с английским уровня Intermediate. Важно быть толерантным, коммуникативным, активным, гибким и эмпатичным человеком, способным работать в группе.

Путешествие стартует в 2020 году. Подробнее о программе можно почитать на сайте проекта.