Лукашенко и Путин поручат кабминам проработать «пути интеграции» до 21 июня 26 29.05.2019, 13:58

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Правители Беларуси и России обсудили вопрос продвижения интеграции в рамках «союзного государства».

Правитель России Путин и белорусский диктатор Лукашенко поручат правительствам двух стран проработать вопросы развития интеграции в рамках «союзного государства». Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, речь об этом шла на встрече правителей на полях саммита Евразийского экономического союза, передает ТАСС.

«Они имели возможность поговорить в кулуарах, обсудили вопрос продвижения интеграции в рамках «союзного государства» и приняли решение поручить правительствам проработать и сверить встречные планы действий по ключевым направлениям интеграции до 21 июня, - рассказал он. - После этого включатся в дело правители двух стран, об этом только что условились Путин и Лукашенко».

Представитель Кремля добавил, что ситуацию с нефтепроводом «Дружба» правители не обсуждали. «Этим занимаются технические ведомства», - пояснил он.