закрыть
29 мая 2019, среда, 16:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Латвии избрали нового президента страны

1
  • 29.05.2019, 14:16
  • 1,625
Эгил Левитс
Фото: AFP

Избранный президент занимает жесткую позицию по отношению к политике РФ.

В ходе парламентского голосования новым президентом Латвии стал юрист Эгил Левитс, сообщает Delfi.

Отметим, на пост президента претендовали три кандидата - юрист Эгил Левитс, омбудсмен Юрис Янсонс и депутат Дидзис Шмитс. За кандидатуру Левитса проголосовали 61 депутат. Юрис Янсонс получил лишь 8 голосов "за" и 85 "против", Дидзис Шмитс - 24 голоса "за" и 69 "против".

Левитс с 2004 года является судьей Европейского суда, его полномочия должны закончиться в 2024 году. Он критично высказывается о политике Российской Федерации и считает оправданными санкции в отношении Москвы. Также он является сторонником закрытия русских школ в стране.

Напомним, 29 мая депутаты Сейма провели президентские выборы. Действующий президент Раймондс Вейонис принял решение не баллотироваться на этот пост повторно.


популярное за неделю

Мнение

Во всем виноваты лесники и марсиане
Во всем виноваты лесники и марсиане Владимир Халип
Нужно поддерживать сопротивление тоталитаризму
Нужно поддерживать сопротивление тоталитаризму Светлана Алексиевич
Новому президенту перво-наперво придется навести порядок в милиции
Новому президенту перво-наперво придется навести порядок в милиции Дмитрий Растаев
Европейские игры вместо картофелечистки
Европейские игры вместо картофелечистки Ирина Халип