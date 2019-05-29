Мужчину, который пытался убить егеря в Крупском районе, нашли мертвым 29.05.2019, 14:45

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История с покушением на егеря получила неожиданное продолжение.

Инспектор Борисовской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира и егерь Крупского подразделения Белорусского общества охотников и рыболовов находился в лесу у деревни Большие Жаберичи, где ему повстречался мужчина с охотничьим ружьем в руках.

После просьбы предъявить документы на оружие мужчина выстрелил из охотничьего ружья в голову егерю и скрылся, сообщал Следственный комитет.

Инспектор попал в реанимацию в тяжелом состоянии, остался жив.

По информации телеграмм-канала Nexta, стрелявший в егеря совершил суицид.

Это подтверждают и местные жители: тело уроженца деревни Большие Жаберичи Владимира Гвоздева обнаружили на сельском кладбище.

Подробности рассказал «Нашей Ниве» председатель Хотюховского сельсовета Виктор Костриков.

Гвоздеву было немногим более 60 лет. У него были жена и взрослый сын. Гвоздев с женой жили в агрогородке Лошница Крупского района. Работал он то здесь то там, ездил «шабашить» в Россию. Говорят, с алкоголем проблем не имел.

Сам Гвоздев родом из Больших Жаберичей. Здесь жили его родители, они давно умерли. Гвоздев присматривал за родительским домом, ходил на рыбалку, на охоту. Летом много времени проводил в родной деревне, пока жена оставалась в Лошнице.

По мнению местных, Гвоздев браконьерил. Косвенно это подтверждается и тем, что в холодильнике у него нашли мясо дикого козленка.

Чем завершилось это браконьерство, уже известно.

26 мая после выстрела в егеря милиция задержала некоего мужчину по подозрению в попытке убийства. Но позже стало понятно, что тот не виноват.

Милиционеры стали опрашивать жителей деревни Большие Жаберичи, заходили в дома. И в одном из них увидели разбросанные вещи, инструменты — но хозяина не было. Причем дверь была не заперта. Это и был родительский дом Гвоздева.

Силовиков ситуация насторожила. Провели обыск, в доме нашли браконьерский набор: патроны, порох, электроудочку, мясо дикого животного.

Гвоздева стали искать. Прочесали лес, оцепили территорию: думали, что он либо прячется в лесу, либо сбежал. А потом тело Гвоздева нашли на кладбище. Он пришел на могилу родителей и выстрелил в себя.

Причем застрелился он из того же ружья, из которого и был ранен инспектор.