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Владимир Зеленский подал в Раду проект закона об импичменте

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  • 29.05.2019, 14:50
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Также президент Украины предложил снять неприкосновенность с народных депутатов.

Об этом на брифинге 29 мая рассказал представитель президента Украины Владимира Зеленского в ВР Украины Руслан Стефанчук, сообщает «Украинская правда».

"Президент Зеленский подал в Верховную Раду проект закона об импичменте", - сказал Стефанчук.

Также Стефанчук напомнил, что в ВР также есть проект закона о снятии неприкосновенности с народных депутатов и было бы неплохо принять решение по нему.

В то же время, на сайте ВР еще не зарегистрировано президентского законопроекта, однако указанный проект закона "О специальной временной следственной комиссии Верховной Рады по проведению расследования совершения президентом государственной измены или иного преступления". Инициатором такого законопроекта был нардеп от БПП Алексей Гончаренко.


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