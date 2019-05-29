Названы пять лучших пляжей Балтийского моря 5 29.05.2019, 15:13

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В страны Балтии исключительно за пляжным отдыхом едут немногие, а зря.

Польша, Германия, Литва — эти страны мало у кого ассоциируются с пляжным отдыхом. Тем не менее, страны Балтии тоже могут похвастаться живописными курортами, свободной от многочисленных кафе и ресторанов береговой линией, нетронутой природой, а главное — чистым морем, пишет vokrugsveta.ua.

Херингсдорф, Германия

Этот курорт был построен в 19 веке для королевской семьи и сочетает в себе величие Прекрасной эпохи и очарование маленького города. Неоклассические здания и ухоженные парки покрывают полосу золотисто-серого песка, усеянную Strandkörbe — пляжными местами для двух человек, характерными для балтийского побережья Германии.

Херингсдорф находится на острове Узедом, который может похвастаться почти 20 км непрерывного пляжа. Вечером можно отправиться осмотреть окрестности с пирса Херингдорфа, а потом, дойдя до конца, перекусить в одном из кафе.

Вентспилс, Латвия

Поскольку Латвия может похвастаться длинной песчаной береговой линией, здесь даже чувствуешь себя избалованным выбором, когда дело доходит до поиска пляжа. Вентспилс на западном побережье наделен преимуществами как пляжного курорта, так и оживленного портового города.

Весной и летом здесь можно заняться кайтсерфингом, а в холодное время года – поохотиться за янтарем, ведь мелкие кусочки древней смолы часто оказываются на берегу после штормов.

Пояс дюн отделяет пляж от музея под открытым небом с узкоколейной железной дорогой, аквапарка и игровой площадки Children’s Town.

Нида, Литва

Симпатичная рыбацкая деревушка Нида расположена под возвышающимися дюнами на южной стороне Куршской косы. Пляж находится в 3 км от деревни на противоположном берегу косы и имеет отдельные нудистские и женские зоны, а также небольшой детский парк развлечений.

Побережье здесь не усеяно кафе и ресторанами, так что еда и напитки доступны в ограниченных количествах. Оно и к лучшему – пляж сохранил свою дикую, природную атмсоферу.

Сопот, Польша

Оживленный курорт Сопот в польском Поморье пользуется большой популярностью и имеет на то веские причины. Во-первых, здесь расположен один из самых красивых пляжей Польши, а во-вторых, в Сопоте есть развлечения на любой вскус – для семейного отдыха, романтичной поездки или веселой тусовки.

Сам пляж представляет собой широкую, хорошо ухоженную песчаную полосу, которая простирается на несколько километров. Вдоль пляжа тянутся велосипедная и пешеходная дорожки, ведущие прямо к портовому городу Гданьск.

На закате приятно прогуляться по сопотскому пирсу – самому длинному в Европе. Он уходит в Балтийское море на целых полкилометра.

Вызу, Эстония

Вызу — это уютная деревня и один из старейших летних курортов в Северной Эстонии, основанный в 19-ом веке. Расположенная среди сосновых и тростниковых зарослей национального парка Лахемаа, бухта Высу знаменита непрерывной цепью пляжей, расположенных вдоль большей части балтийского побережья Эстонии.

Залив не очень глубокий, так что плавать здесь безопасно даже детям. А чтобы познакомится с прекрасной эстонской природой, можно отправится в поход по Лахемааскому национальному парку.