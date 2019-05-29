Вице-премьер РФ Силуанов и «Транснефть» поспорили о «косяке» с грязной нефтью 1 29.05.2019, 15:29

Антон Силуанов

Фото: РИА «Новости»

Скандал привел не только к внешним, но и к внутренним трениям.

Первый вице-премьер Антон Силуанов отказался компенсировать убытки за счет дивидендов "Транснефти". "Транснефть" ему довольно жестко ответила, сообщает BBC.

Что сказал Силуанов

Журналисты спросили первого вице-премьера, может ли быть снижен порог дивидендов "Транснефти" из-за ситуации с "Дружбой". Силуанов дал отрицательный ответ, причем использовал для этого неформальную лексику.

"Вы хотите сказать, чтобы государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти? Мне кажется, это не совсем правильно", - сказал Силуанов.

"Любые вопросы могут обсуждаться, но если спросить мое мнение - это неправильно, что это будет, по сути, бюджетная компенсация за недоработки компании, которая не выполнила свои контрактные обязательства по поставке качественной нефти", - добавил он.

В середине мая о возможном сокращении выплаты дивидендов говорил другой вице-премьер - Дмитрий Козак, который курирует ТЭК. Правительство намерено учесть выплаты "Транснефтью" компенсаций ущерба, который понесли европейские переработчики российской нефти.

"Дивиденды платятся исходя из чистой прибыли, а это будут затраты", - рассуждал Козак.

Что ответила "Транснефть"

Ответ компании получился довольно жестким.

"Заявление первого вице-премьера Силуанова - это упрощенная оценка ситуации. Совершено преступление, ведется следствие. Полагаю, что в данном случае Силуанов был ориентирован на информацию, распространяемую недоброжелателями компании "Транснефть", - сказал советник президента "Транснефти" Игорь Демин, добавив, что "Транснефть" признали в рамках уголовного дела потерпевшей стороной.

"Считаю необходимым вспомнить, когда был взорван несколько лет назад автомобиль первого замминистра финансов России А.П. Вавилова рядом со зданием министерства, никто не назвал это "косяком в работе минфина", - сказал Демин (автомобиль Андрея Вавилова был взорван возле здания минфина 3 февраля 1997 года).

Еще раньше Демин сообщил, что "Транснефть" не обращалась и не собирается обращаться в правительство с просьбой о снижении размера дивидендов, что было подтверждено накануне на заседании совета директоров компании.

Президент "Транснефти" Николай Токарев ранее заявлял, что компания собирается отдать на дивиденды 25-40% чистой прибыли.