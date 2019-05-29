В Польше минимальную зарплату хотят повысить до €585 1 29.05.2019, 15:34

В Беларуси минималка с 1 января составляет €142.

Министерство семьи, труда и социальной политики Польши предложило повысить уровень минимальной зарплаты в следующем году до 2450 злотых (около 585 евро), сообщает «Радио Польша».

Министерство семьи, труда и социальной политики Польши предложило повысить уровень минимальной заработной платы в следующем году до 2450 злотых (около 585 евро).

Министр семьи, труда и социальной политики Польши Эльжбета Рафальская во время встречи с журналистами заявила, что предложение ее ведомства в настоящее время является предметом консультаций с другими министерствами.

«Наше предложение предполагает рост минимальной зарплаты на 200 злотых. Таким образом, минимальное вознаграждение может повыситься с 2250 до 2450 злотых. В случае принятия нашего предложения минимальная почасовая ставка составит 16 злотых», - отметила министр.

Если правительство выполнит свои обещания, снизив налоговые ставки и изменив стоимость получения дохода, ежемесячный приход поляка, который получает минимальную зарплату, составит больше 1800 злотых (около 430 евро).

Отметим, что в Беларуси минимальная зарплата составляет 330 рублей (почти 142 евро).