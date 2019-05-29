«Лукашенко не поможет даже отдельное министерство по надзору за всеми колхозами» 2 29.05.2019, 15:41

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Лев Марголин

Бесхозяйственность и разгильдяйство стали «визитной карточкой» системы управления в нашей стране.

Стало известно, что в некогда образцовом хозяйстве «Заречье» под Рогачевом от голода дохнут свиньи. Только за май, по подсчетам работников, в хозяйстве пало около двух тысяч свиней.

Скандальные факты для сайта Charter97.org прокомментировал экономист Лев Марголин:

- Государство вкладывает с сельское хозяйство значительные средства – но это мало помогает. Сейчас убыточно каждое пятое хозяйство в стране. Конечно, если бы не было дотаций, убыточными стали бы более половины хозяйств.

Но это еще раз показывает на то, что сельскому хозяйству в Беларуси уже не поможешь.

Во-первых, ущербен сам способ дотаций, которые тонким слоем размазываются по всем хозяйствам.

Сельское хозяйство поддерживают во многих, в том числе развитых, странах. Но там поддерживается уже выпущенная продукция. Например, фермер реализовал 10 тонн свинины по рыночной цене – а государство ему доплачивает, чтобы он был рентабельным.

А так, как это делается у нас – это нонсенс. В «Заречье», где заморили голодом две тысячи свиней, ведь тоже получали государственные дотации. Куда они делись – непонятно.

Бесхозяйственность и разгильдяйство стали «визитной карточкой» нашей системы управления. И самое главное – в неизменном виде сохранена государственная собственность, все эти убыточные советские колхозы, которые просто сменили вывеску.

- Сегодня стало известно об аресте силовиками директора центра «Заречье». Помогут ли такие методы?

- Если только Лукашенко создаст специальное «министерство по надзору за порядком в сельском хозяйстве», которое будет объезжать все колхозы в стране и следить за всеми грязными коровами и отощавшими свиньями. И то это мало поможет.

Арестовать они-то могут, а сделать хозяйство прибыльным – нет. Нужны системные решения в экономике. А власть на них неспособна.