Цена барреля нефти Brent упала ниже $67 1 29.05.2019, 15:46

Это произошло впервые с конца марта.

На торгах на нефтяной бирже ICE стоимость августовских фьючерсов на поставку нефти марки Brent опустилась до отметки $66,9. Ниже планки в $67 за баррель Brent опускается впервые с 28 марта, сообщает РБК.

В целом стоимость Brent упала почти на 3%. Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 2,87%, до $57,69.

На этом фоне ускорилось падение курса российского рубля. К 15:00 по минскому времени стоимость доллара выросла до 65,23 руб. за доллар, прибавив 0,82%. Ослабил российский рубль позиции и в паре с евро, до 72,75 руб. (рост на 0,7%).