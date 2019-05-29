Гарри Погоняйло: Эксгумация тела погибшего офицера ГАИ вполне возможна 29.05.2019, 15:59

Гарри Погоняйло

Юрист дал совет родителям погибшего Евгения Потаповича.

Куда подавать прошение и как оформлять документы? Об этом в комментарии «Белсату» рассказал председатель юридиеской комиссии Белорусского Хельсинкского комитета Гарри Погоняйло.

«Эта проблема решается. Решается во многих делах, которые требуют такой процедуры, как эксгумация тела», – заявил собеседник.

Вместе с тем он подчеркнул, что без адвоката родители погибшего милиционера сами не смогут должным образом составить и оформить необходимые документы.

«Если родители хотят, они могут пригласить на эту процедуру адвоката, и адвокат все им оформит. Нужно только ходатайство и все. Ходатайство перед следствием или прокурором, который наблюдает за расследованием этого дела. И это будет решаться в процессуальном порядке», – отметил эксперт.

Также, по его словам, адвокат может вместе с родителями пойти к следователю или прокурору и заявить ходатайство.

Если в удовлетворении документа будет отказано, это можно обжаловать.

«Если следователь принимал решение – значит, прокурору, который наблюдает за следствием, если прокурор принимал решение – значит, вышестоящему прокурору. А потом – в суд», – рассказал Гарри Погоняйло.

Напомним, отец Евгения Потаповича заявил, что не верит в версию Следственного комитета о суициде сына.

«Я хотел бы, чтобы сделали эксгумацию, чтобы независимые эксперты посмотрели, есть ли повреждения в нижней части туловища или только огнестрельное. Чтобы это сделали, пока тело не начало разлагаться, понимаете? Я настаиваю», – сказал он.

По его мнению, причин совершать самоубийство у сына не было.