Александр Глеб: Думаю, что в финале Лиги Европы «Арсенал» 1 29.05.2019, 16:01

Александр Глеб

Фото: fcbate.by

Белорусский футболист дал свой прогноз на матч «Арсенал» — «Челси».

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб поделился мнением о финале Лиги Европы "Арсенал" — "Челси", который 29 мая примет Баку (начало игры в 22.00 по белорусскому времени), пишет "Прессбол".

"На мой взгляд, в противостоянии "Челси" и "Арсенала" очень сложно выделить явного фаворита. Обе команды играют в чемпионате Англии и прекрасно знают возможности друг друга.

Конечно соперники будут максимально использовать свои сильные стороны: "Арсенал" — владение мячом, а "Челси" — игру на контратаках. В таком случае судьбу матча может решить лучшая реализация моментов: контратаки, стандарты и прочее.

Лично мне будет интересно следить за финалом, но однозначного фаворита назвать не могу.

Если говорить об "Арсенале", то манера игры команды и основные черты не особо изменились с тех пор, когда я выступал за канониров. Конечно, меняются игроки, но сам клуб старается играть в зрелищный футбол, используя много короткого паса и забеганий.

"Челси", в которой играли Терри, Лэмпард, Дрогба и другие сильные исполнители, была очень мощной и мобильной командой, исповедовавшей атакующий, тотальный футбол. Нынешняя старается больше играть от обороны и на контратаках. Поэтому рисунок игры "синих" отличается от привычного мне.

Думаю, что в итоге "Арсенал" победит со счетом 3:1", — цитирует Глеба пресс-служба FavBet.