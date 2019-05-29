Ученые выяснили, стоит ли пить алкоголь для улучшения здоровья 4 29.05.2019, 16:14

1,681

Все зависит от диеты, которой вы придерживаетесь.

Ученые из Университета Южной Калифорнии (США) выяснили, стоит ли пить алкоголь для улучшения здоровья сердца. Специалисты выяснили, надо ли употреблять красное вино для поддержания здоровья сердца. В этом вопросе, как выяснилось, главную роль играет как дозировка, так и возраст, пол, состояние здоровья, диета, пишет newsyou.info.

В издании Medical Xpress опубликована статья соответствующего содержания. Исследования, проводившиеся в течение многих лет, показали связь между употреблением умеренного количества красного вина и здоровьем сердца. Однако точных доказательств в конечном счете не было приведено. Согласно словам эксперта Роберта Клонера, ранние предположения о пользе спиртного напитка, вероятнее всего, не учитывали, какой образ жизни ведет человек, предпочтения в диетах.

Средиземноморский тип питания,, к примеру, имеет кардиопротекторные свойства. Американская ассоциация сердца в тоже время утверждает, что многое зависит от дозировки алкоголя, что означает выпивание не более 1-2 напитков в день для мужчин и 1 — для женщин, из расчета на 114 г. Умеренное потребление спиртного может иметь некоторые преимущества для здоровья, включая снижение риска диабета и повышение хорошего уровня холестерина. Однако чрезмерное увлечение алкоголем увеличивает риск ряда проблем со здоровьем, среди которых ожирение, повреждение печени и некоторые виды рака и инсульта.